Stasera in tv 11 settembre 2019 Gli ultimi saranno ultimi, Chi l’ha visto e La verità sul caso Harry Quebert

Stasera in tv lunedì 11 settembre 2019 Gli ultimi saranno ultimi con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann su Rai 1 mentre Canale 5 propone gli ultimi episodi di La verità sul caso Harry Quebert. Tra i programmi tv in onda stasera anche Baywatch, il film in prima tv, Chi l’ha visto, Rocco Schiavone in replica, Fuori dal coro, Atlantide presenta – World Trade Center e ancora Innocenti bugie e Piedone a Hong Kong. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in tv di stasera 11 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Gli ultimi saranno ultimi. Alle 21:25 il film del 2015 diretto da Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Rocco Schiavone. Alle 21:20 la fiction diretta da Giulio Manfredonia, con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Claudia Vismara – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Alle 21:20 la nuova edizione condotta da Federica Sciarelli, inizio anticipato per il programma di servizio della Rai – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA MERCOLEDI 11 SETEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è La verità sul caso Harry Quebert. Alle 21:15 in prima tv gli ultimi episodi della serie tv – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Baywatch. Alle 21:35 il film del 2017 diretto da S. Gordon, con D. Johnson e Z. Efron. Un adattamento cinematografico della nota omonima serie tv – Consgliato sì – Su Rete 4 c’è Fuori dal coro. Alle 21:30 la nuova edizione del programma di Mario Giordano. La prima putata parre con il Nuovo Governo e lo scandalo di Bibbiano ma anche altro – Consigliato sì





Su La7 c’è Atlantide presenta – World Trade Center. Alle 21:15 il film del 2006 diretto da Oliver Stone, con Nicolas Cage, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal, Michael Peña, Jay Hernandez, Danny Nucci – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Innocenti bugie. Alle 21:30 il film del 2010 diretto da James Mangold, con Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Maggie Grace, Marc Blucas, Viola Davis – Consigliato sì – Su Nove c’è Piedone a Hong Kong. Alle 21:25 il film datato 1975 per la regia di Steno, con Bud Spencer, Al Lettieri, Enzo Cannavale, Renato Scarpa, Robert Webber – Consigliato sì