Stasera in tv 12 settembre 2019 Un passo dal cielo 5 e Cinquanta sfumature di rosso

Stasera in tv giovedì 12 settembre 2019 su Rai 1 potremo seguire Un passo dal cielo 5 mentre Canale 5 propone il film Cinquanta sfumature di rosso. Tra i programmi tv in onda stasera anche Fast & Furious 7, Fuori controllo, Power Rangers e ancora Dritto e Rovescio, Ex – Amici come prima e Notte brava a Las Vegas. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 12 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Un passo dal cielo 5. Alle 21:25 si torna sulle Dolomiti con nuovi e vecchi protagonisti della seguitissima fiction – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Power Rangers. Alle 21:20 il film del 2017 diretto da Dean Israelite, con Naomi Scott e RJ Cyler – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Fuori controllo. Alle 21:20 il film del 2010 diretto da Martin Campbell, con Mel Gibson e Ray Winstone – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Cinquanta sfumature di rosso. Alle 21:30 il film del 2018, terzo e ultimo capitolo della trilogia diretto da James Foley, con Dakota Johnson e Jamie Dornan – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Fast & Furious 7. Alle 21:20 il film del 2015 diretto da James Wan, con Dwayne Johnson e Jason Statham – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Dritto e Rovescio. Alle 21:30 la prima puntata della nuova stagione condotta da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti di stasera anche l’europarlamentare Tiziana Beghin (M5S), la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega) e il deputato Emanuele Fiano (PD) – Consigliato sì





Su La7 c’è The Women. Alle 21:15 il film del 2008 per la regia di Diane English, con Eva Mendes e Meg Ryan – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Notte brava a Las Vegas. Alle 21:30 il film del 2008 diretto da Tom Vaughan, con Cameron Diaz e Ashton Kutcher – Consigliato sì – Su Nove c’è Ex – Amici come prima. Alle 21:25 il film del 2011 diretto da Carlo Vanzina, con Enrico Brignano e Tosca D’Aquino – Consigliato sì