Verissimo: Antonella Clerici parla del rapporto con Eddy Martens (Foto)

Antonella Clerici ospite di Silvia Toffanin a Verissimo risponde senza alcun problema e sempre con il sorriso a tutte le domande della conduttrice e parla anche di Eddy Martens (foto). La Toffanin è una padrona di casa perfetta, non metterebbe mai in difficoltà una sua ospite ma altri magari non avrebbero risposto con piacere come la Clerici. Nessun problema, dopo avere raccontato dei suoi due matrimoni commenta anche il suo rapporto oggi con il papà di sua figlia. Si nota facilmente che è un legame che va curato e la Clerici non si nasconde, schietta ed elegante come sempre confida che Eddy “ha un caratterone”, che è un po’ freddo, è un uomo del nord. Deve molto alla sua attuale compagna, Carmen, a lei piace molto, è lei che riesce un po’ a mediare tutto.

ANTONELLA CLERICI FELICE DELLA NUOVA COMPAGNA DI EDDY MARTENS

Commenta che è molto carina e che il suo ex è fortunato ad averla accanto, glielo ha detto più volte sottolineando che deve tenersela stretta. Eddy sarà sempre il papà di sua figlia Maelle, anche se la bambina in Vittorio Garrone ha un punto di riferimento importante, ma ha un padre molto presente e questo è ovviamente importante.





Ha avuto altri amori importanti Antonella Clerici prima di Vittorio, oltre Eddy, due matrimoni. La prima volta aveva 26 anni e ha sposato un giocatore di pallacanestro, confessa che voleva l’abito bianco e forse uscire da casa, infatti il matrimonio è durato solo due anni. Bene più importante il legame con il secondo marito di 17 anni più grande ma l’ha sposato quando ormai il sentimento si era già affievolito e così è finita. Anche con il suo secondo marito ha un buon rapporto, si sentono ogni tanto e c’è grande affetto ma nulla di più, non sarebbe normale, confida, andare a fare le vacanze insieme.