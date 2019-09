Al via oggi Linea Verde con due nuovi conduttori: la prima puntata si va in Sicilia

Tutto pronto per la nuova edizione di Linea Verde e grande attesa per la nuova coppia di conduttori che prenderanno il timone del programma di Rai 1 dopo il successo avuto da Federico Quaranta nelle ultime edizioni. Al posto del conduttore arrivano due nuovi protagonisti del viaggio in giro per l’Italia. Vedremo infatti insieme al timone di Linea verde Beppe Convertini, reduce dall’esperienza giornaliera de La vita in diretta estate e Ingrid Muccitelli. Non sono mancate le perplessità per la scelta fatta dalla Rai che ha deciso di cambiare i conduttori nonostante gli ascolti ottimi, da record, del programma della domenica. La speranza è che gli ascolti restino buoni ma soprattutto che questa nuova coppia non deluda le aspettative del pubblico e dell’azienda che ha puntato su di loro.

Vediamo quelle che sono le anticipazioni per la puntata puntata del programma di Rai 1. La prima tappa ci porta alla scoperta di una parte della Sicilia. Ecco per voi le ultime news sulla prima puntata di Linea verde in onda oggi.

LINEA VERDE ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 16 SETTEMBRE 2019:ECCO COSA VEDREMO

Anche quest’anno, il programma vedrà la partecipazione del cuoco Peppone, per una lunga serie di viaggi nel territorio italiano.

Prima tappa della prima puntata di Linea Verde in onda il 16 settembre , la Sicilia dei Monti Iblei, incastrati fra le province di Siracusa, Ragusa e Catania. La cornice è quella della Sicilia rurale e barocca, ricca di storia e di antiche tradizioni, dove la presenza del mare non è percepita e dove si resta colpiti da un caleidoscopio di colori e da odori ormai dimenticati. Mandorle e carrube, suini neri e sapori montani, campi di grano e canyon profondi, i Monti Iblei svelano in questa prima puntata di “Linea Verde” tutto il loro fascino.

Appuntamento quindi alle 12,20 con la prima puntata di Linea Verde su Rai 1.