Nina Soldano a Vieni da me l’album del matrimonio, sposa bellissima a New York (Foto)

Ospite di Vieni da me oggi Nina Soldano, per tutti i fan di Un Posto al Sole è Marina Giordano, bellissima e cattivissima ma nell’intervista con Caterina Balivo mostra tutta la sua sensibilità, la forza e la dolcezza di una donna (foto). A Vieni da me ha portato le foto del suo matrimonio con Teo, 14 anni più giovane ma guai a parlare di toy boy. Nina Soldano ha 56 anni, lo dice fiera dopo aver mostrato le immagini delle nozze a New York. Si sono sposati nella grande mela e i loro testimoni sono stati una coppia di amici americani. Cinque anni fa il sì e la Soldano era bellissima nel suo abito da sposa bianco, corto, firmato da una stilista che lei adora. Il giudice distrettuale li ha uniti in matrimonio e poi hanno trascorso cinque giorni intensi nella città che adorano, solo cinque perché Nina doveva tornare al lavoro, non aveva tempo per la luna di miele.

NINA SOLDANO DOPO 3 TRE ANNI DI MATRIMONIO LA LUNA DI MIELE

Meglio tardi che mai e dopo tre anni Nina e Teo finalmente hanno realizzato il loro sogno e sono pariti. Durante l’intervista di oggi i fan di Un Posto al Sole sono impazziti per le immagini e le parole della Soldano. Lei così dura nel suo personaggio che da anni riempie le puntate della soap di Rai 3 è in realtà ben diversa nella sua vita reale.





Si commuove fino alle lacrime quando Caterina Balivo passa ai ricordi, agli aerei che lei adora fin da bambina. Suo padre era un pilota, si scusa con il pubblico perché l’emozione è forte e non riesce a trattenerla, spiega che ha perso da poco tempo il suo papà. Si scopre così una persona che forse i suoi fan pur apprezzandola non avevano mai conosciuto come si è mostrata oggi a Vieni da me.