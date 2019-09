A Detto Fatto tornano i meravigliosi abiti da sposa di Pinella Passaro (Foto)

Un vero incanto gli abiti da sposa di Pinella Passaro che a Detto Fatto oggi hanno emozionato non solo Valentina, protagonista de “Il giorno più bello” ma tutte le donne che sognano l’abito bianco (foto). In anteprima Pinella ha mostrato la collezione sposa 2020 che presenterà a Salerno domenica 29 settembre. Sei vestiti da sposa, uno più bello dell’altro, tutti diversi, ognuno adatto allo stile e alla personalità di chi avrà la fortuna di indossarli. In studio con Bianca Guaccero c’è la giovanissima Valentina con sua sorella e la cognata. Arriva la proposta di matrimonio di un timidissimo fidanzato, si chiama Mattia, ma a differenza di quanto accaduto ieri a Detto Fatto lui riceve un dolcissimo sì da Valentina.

A DETTO FATTO LA NUOVA COLLEZIONE ABITI DA SPOSA 2020 PINELLA PASSARO

Il gioco vuole che la promessa sposa scelga l’abito tra quelli mostrati e chi l’accompagna deve indovinarlo scoprendo così se la conosce bene. Sbagliano sia la sorella che la cognata, ma Guillermo Mariotto, cattivello, aveva avvisato la sposa di oggi e tutte le altre che alla prova abito si va con la mamma e nessun altro perché, secondo lui, c’è sempre un pizzico di invidia nelle altre donne.