Laura Freddi a Vieni da me, ricorda l’amore con Paolo Bonolis e arriva la telefonata di Ambra Angiolini (Foto)

Bellissima e vera Laura Freddi ospite oggi di Caterina Balivo non si è nascosta dietro false risposte e il pubblico la ripaga con affetto, anche quando parla della sua vecchia storia d’amore con Paolo Bonolis e quando arriva la telefonata di Ambra Angiolini (foto). Pomeriggio emozionate per Laura Freddi nel salotto di Vieni da me che tra una paletta e l’altra dispensa voti e ricordi. Nessun ritocco per l’ex velina bionda di Striscia la notizia e sarà per questo che nonostante passino gli anni è sempre uguale. Qualche ruga e quelli che lei chiama difetti ma non si notano. Si sorprende quando arriva la telefonata di Ambra Angiolini, non si vedono da tempo ma l’attrice stava seguendo la trasmissione, è all’estero in una giornata di pausa e voleva salutare la sua amica di tanti anni fa. Raro che Ambra intervenga in un programma e per qualcun altro ma è evidente che Laura lo meriti. Merita anche la domanda su Paolo Bonolis ed è con dolcezza l’occasione giusta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

LAURA FREDDI E AMBRA ANGIOLINI AMICHE DA SEMPRE

“Sei bellissima e sei una meraviglia della natura, sono felicissima di averti ritrovata” la Angiolini ha chiuso con queste parole la telefonata fatta a Vieni da me per la Freddi. Hanno ricordato i vecchi tempi insieme e con tanta ironia un programma non andato mai in onda.