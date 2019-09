Emanuela Folliero a Storie Italiane mamma a 43 anni ed Eleonora Daniele confida la sua speranza di avere un figlio (Foto)

Sulle note di Mi sento bene di Arisa a Storie Italiane scorrono le immagini della bella Emanuela Folliero (foto). Sempre in gran forma, con qualche ritocchino di cui magari per noi non aveva bisogno ma forse non del tutto in gran forma quando con gran simpatia dopo aver ballato confessa il suo mal di schiena. Un po’ di allenamento, perché no con la prossima edizione di Ballando con le Stelle e per il volto storico di Rete 4 si realizzerebbe un altro sogno. Il più grande però si è già realizzato ed è lo stesso desiderio che confida in diretta Eleonora Daniele. “So quanto hai lottato per questo dono dal cielo, per tuo figlio Andrea” è così che la conduttrice di Storie Italiane introduce quella che sa sarà l’emozione più grande per la sua ospite. Scorrono le foto più belle della Folliero e sulle note di Piccola Anima arrivano le lacrime a stento trattenute di Emanuela che corregge di essere diventata mamma a 43 anni e non a 42.

ELEONORA DANIELE SPERA DI DIVENTARE MAMMA

Adesso Andrea ha 11 anni e mezzo e la sua mamma racconta che è arrivato quando ormai non ci sperava più e non potrebbe esserci gioia più grande, niente è importante di suo figlio. Ha però anche la fortuna di avere accanto Pino che con un bel po’ di imbarazzo ha accettato di fare un video per sua moglie: “Ciao Manu sai quanto mi imbarazzano video e foto ma detto questo ti amo e per togliermi dall’imbarazzo ti prometto una cosa che ti piace tanto, ti porterò a ballare”.