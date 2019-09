Ivan Bacchi dopo l’addio a La prova del cuoco: progetti e sogni per il futuro (INTERVISTA)

Lo scorso anno in più di una occasione abbiamo puntato il dito contro le scelte fatte dagli autori de La prova del cuoco e più in generale dalla squadra che ha lavorato al programma di rai 1. Ma una cosa l’abbiamo sempre difesa: la scelta di dare a Ivan Bacchi un posto di primo piano nel programma. Dopo i collegamenti esterni, Ivan era stato promosso come spalla di Elisa Isoardi alla co-conduzione del programma di rai 1. Un ruolo che si addiceva molto alla figura professionale di Ivan. Una scelta che non è stata confermata nella nuova edizione de La prova del cuoco e che ha portato Ivan all’addio o forse all’arrivederci dal programma di Rai 1.

Abbiamo intervistato Ivan Bacchi. Ecco che cosa ci ha raccontato.

( intervista a cura di Filomena Procopio e Stefania Longo)

INTERVISTA IVAN BACCHI PER ULTIME NOTIZIE FLASH

–Una gavetta iniziata nel 2000 con le fiction, il cinema, poi è arrivata la televisione, ma c’è nel passato anche la carriera calcistica. Qual è il ruolo in cui oggi senti di poter dare di più?

La gavetta secondo me è cominciata già nel 95 quando mi iscrissi alla scuola di teatro, avevo solo 20anni e decisi che volevo fare l’attore. Ho amato quegli anni e hanno contribuito in maniera indelebile a formare la mia personalità artistica per cui ci tengo ad includerli nella gavetta .

Oggi come oggi, avendo dedicato gli ultimi 6/7 anni alla carriera televisiva, è il conduttore il ruolo in cui sento di potermi esprimere al meglio. La voglia di recitare e di mettermi alla prova però sta tornando a cercarmi e questo mi incuriosisce molto, sarebbe bello scoprire come ha lavorato sull’Ivan attore questo lustro abbondante.

–C’è un complimento che ti emoziona molto, quando ti dicono che ricordi il garbo di Fabrizio Frizzi, è vero, ci chiediamo perché non sei impegnato in nessun programma?

Si, ammetto che in più di una occasione mi è stato fatto questo complimento che ovviamente mi ha molto lusingato. Comincio ad identificarmi con il garbo, l’educazione e l’eleganza un po’ démodé che mi riconoscono, e ne vado fiero, parlo ovviamente come stile di conduzione. Ci sono altri due complimenti che ho ricevuto e che mi gratificano: mi dicono che sono empatico, che piaccio alle persone gli sono simpatico, e umile. Quando racconto a mia mamma quest’ultimo riconoscimento si emoziona tantissimo e ha ragione, ed io le dico che è un complimento rivolto a lei perché quello che sono sotto il profilo dell’educazione, è merito suo.

Per tornare alla domanda evinco che la cosa vi sorprenda, mi fa piacere e sono piuttosto sicuro che arriveranno presto altre occasioni di contatto e confronto con il pubblico.

L’ADDIO DI IVAN BACCHI A LA PROVA DEL CUOCO

–Quando e come hai saputo che non avresti fatto più parte della squadra de La prova del cuoco? Non era certo ciò che ti aspettavi dopo il tuo personale successo…

A fine giugno ,inizio luglio. Mi hanno convocato gli autori Endemol per dirmelo. Non sono rimasto sorpreso, avevo intuito che le cose sarebbero potute andare in quella direzione. Eppure quando sono uscito e ho incontrato alcune colleghe redattrici dell’anno precedente nel salutarle mi sono commosso, questo non me l’aspettavo.

–A tal proposito si era detto questa estate che non saresti stato a La prova del cuoco, per un nuovo ruolo nel pomeriggio di Rai 1 come inviato per La vita in diretta.

Erano solo voci o poi non si è più fatto nulla ?

Erano solo voci, ma che per qualcuno avevano comunque un loro fondamento dovuto probabilmente al fatto che alla vita in diretta lavoravano autori con cui ero in ottimi rapporti. Quando la vita in diretta estate è cominciata io facevo ancora parte della squadra della prova del cuoco . Ci sono equilibri che vanno rispettati.