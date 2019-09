Parte il torneo di Reazione a Catena: tutti pronti a sfidare I Tre di Denari

L’estate sta finendo ma c’è ancora tempo per il gioco estivo che stuzzica la mente su Rai 1! Da questo pomeriggio infatti parte sulla prima rete Rai il Torneo di reazione a Catena. La cosa interessante è che a sfidare i Tre di denari, campionissimi in carica, i più forti di sempre, saranno tutte squadre sbocciate in questa edizione di Reazione a catena. Marco Liorni condurrà quindi questo torneo che decreterà i campioni dei campioni. Una ottima edizione di Reazione a Catena quella che Marco Liorni ha condotto. Dopo una partenza più che criticabile, nelle prime puntate risultava ingessato e poco coinvolto, il conduttore ha preso per mano il programma e lo ha fatto suo. Fino pensate, ad arrivare alla puntata di ieri che è stata aperta dal coro del pubblico che intonava per lui “Sei bellissimo”. Insomma un successone…

Ma torniamo a noi: che cosa vedremo nel corso di questo torneo di Reazione a catena?

PARTE IL TORNEO DI REAZIONE A CATENA: ECCO CHE COSA SUCCEDERA’