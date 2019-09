Scaramanzia a La prova del cuoco, con Gino Sorbillo e Sal De Riso le spiegazioni di Lippi (Foto)

Grandi ritorni a La prova del cuoco e la novità della puntata di oggi 20 settembre 2019 è che in cucina troviamo insieme Sal De Riso e Gino Sorbillo (foto). Due grandi del cooking show di Rai 1, già inseriti nella scorsa edizione che con gran piacere di tutto il pubblico tornano con le ricette di pizza e dolci. Se c’è Napoli in cucina possiamo aggiungere anche la scaramanzia ed è Claudio Lippi con simpatia ma poca spontaneità a parlarne. Il pane capovolto e le uova rotte sono due elementi che spaventano i napoletani in cucina, ma non solo loro. Dietro ogni gesto che si dice porti sfortuna c’è anche la spiegazione. Sapevate che il pane capovolto non porta bene a chi viene consegnato? Claudio Lippi lo consegna a Sorbillo che allarmato lo gira subito. La spiegazione la troviamo nel passato, quando ai boia venivano consegnate dai fornai le pagnotte girate, in segno di disprezzo.

ELISA ISOARDI ACCETTA CON PIACERE IL CORNICELLO CONTRO LA SCARAMANZIA

Prende volentieri le corna, commenta Elisa Isoardi, che un attimo dopo si corregge chiama corno l’oggetto rosso che è di tradizione partenopea ma conoscono tutti. Un regalo di Gino Sorbillo per la conduttrice de La prova del cuoco.