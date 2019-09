Claudio Lippi non regge l’emozione a Vieni da me e tenta di sistemare un po’ le cose (Foto)

Tempo la pausa del telegiornale e ritroviamo Claudio Lippi a Vieni da me subito dopo La prova del cuoco (foto). Nemmeno il tempo del cambio d’abito e il conduttore si è seduto sulla lavatrice di Caterina Balivo pronto a dare le sue risposte, oggi più che altro le sue spiegazioni. Lippi si trova spesso in mezzo alle polemiche e alla Balivo oggi il compito di risolvere qualche questione ancora in sospeso. Spazio però anche per le lacrime perché l’ospite di oggi a Vieni da me ha proseguito con la tradizione che vuole le lacrime al momento della sorpresa. Dopo aver parlato di Valerio Scanu, Carlo Conti e Fedez e aver dato le sue spiegazioni su frasi infelici dette in passato, è il momento delle emozioni. Prima il messaggio della moglie di Claudio Lippi, la donna che ha sposato due volte ma con in mezzo un bel po’ di sofferenza; poi la sorpresa vera, l’arrivo della figlia in studio.

CLAUDIO LIPPI SI COMMUOVE A VIENI DA ME

“Sappi che ci sarò sempre e sono orgogliosa di vederti avanti con la gioia di un bambino perché hai più entusiasmo adesso che 36 anni fa” sono le parole della moglie di Lippi, la donna che ha più amato e che gli ha dato una figlia. “Sei un bravo uomo, sei di cuore, ti viglio bene, ti vogliamo tanto bene. Non piangere, devi sorridere, crederci sempre. Ciao tesoro, ciao amore mio”. Non resiste Lippi e le lacrime vengono fuori subito, sua moglie, sua figlia, sua nipote, sono la sua vita.





Arriva quindi la figlia ed è la prima volta che Lippi padre parla in tv con lei che adesso è una donna, da sette anni una mamma, ma che sappiamo ha lasciato con la sua mamma quando si sono separati. Tanta emozione e poche parole per spiegare davanti a tutti una parte troppo delicata della vita privata ma adesso sono più legati che mai e si godono la famiglia. Chissà se in compenso Claudio Lippi sarà riuscito a far capire a Carlo Conti, Valerio Scanu e Fedez che le sue battute sui tatuaggi o sulle tante conduzioni non erano frecciatine e nelle sue parole non c’era niente di cattivo.