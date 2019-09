Ilona Staller racconta l’amore a Mattino Cinque

Oggi, mercoledì 25 settembre 2019, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino Cinque con Federica Panicucci. Tanti gli ospiti in studio per parlare di amore e passione. E tra i vari protagonisti che hanno seduto sulle poltrone bianche di Mattino Cinque c’era anche Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. Anche Ilona Staller è voluta intervenire. Dapprima è stato mandato in onda un video che la riguarda e la descrive al meglio, presentandola come una delle icone sexy più note. Ilona Staller è divisa tra amore e trasgressione e nella sua vita ha avuto tanti uomini. Cicciolina ha però anche un lato romantico ma al momento non è innamorata di nessuno.

Ilona Staller a Mattino 5: gli uomini hanno paura di Cicciolina e nemmeno ci provano

Da un po’ di tempo Ilona Staller non ha un uomo al suo fianco. Ilona ha anche raccontato che spesso gli uomini neppure ci provano con lei in quanto pensano che lei abbia delle esigenze particolari dovute al suo passato eppure la Staller si dice una donna esattamente uguale a tutte le altre. Ilona Staller non vuole al suo fianco un uomo interessato a Cicciolina che poi scompare. Al contrario vorrebbe una persona seria e che le voglia bene. Dopo il servizio andato in onda a Mattino Cinque, Ilona Staller prende finalmente parola nello studio con Federica Panicucci. “C’è stato un periodo della mia vita dove per più di due anni non ho fatto sesso” afferma Ilona Staller. “Non avevo trovato l’uomo ideale perché più si va avanti con l’età e più e più si cerca nell’uomo la perfezione” ha continuato la Staller.

Mattino Cinque, Ilona Staller racconta il suo ultimo amore: ecco perché è finita

Ilona Staller confessa di aver cercato di trovare l’amore. Si era presa una piccola cotta per un uomo di quarantatré anni circa due anni fa. Ilona ha poi scoperto che quest’uomo viveva con una donna e se questa donna veniva a sapere che tra lui e la Staller c’era qualcosa lo avrebbe ammazzato. A questo punto, chiaramente, Ilona Staller ha capito che l’uomo per cui si era presa una cotta aveva una compagna. Proprio da quell’episodio, Cicciolina non ha più un amore al suo fianco.