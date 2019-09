La rabbia di Natale Giunta a La prova del cuoco, Elisa Isoardi si batte per i suoi chef (Foto)

Elisa Isoardi così combattiva a La prova del cuoco non l’avevamo mai vista ma oggi stanca forse per i voti troppo bassi dati dalla giuria ai suoi chef è esplosa chiedendo a gran voce che si ritorni all’assaggio (foto). Ogni giorno assistiamo ai commenti a volte davvero poco carini di parte della giuria ai piatti preparati dai cuochi in gara, oggi è toccato a Natale Giunta. Lo chef siciliano è come tutti gli altri protagonisti in cucina de La prova del cuoco un vero professionista, può non piacere a tutti ciò che ognuno prepara ma il post di Natale sul suo profilo Instagram spiega benissimo il suo stato d’animo. A nessuno piacciono le critiche ma giudicare senza sentire il sapore, l’odore, la consistenza, il legame tra ingredienti principale e salse ci sembra davvero impossibile. Il pubblico da casa è molto attento e a sua volta giudica sostenendo che la giuria del cookgin show di Rai 1 voglia un po’ imitare Masterchef. Sarebbe un grave errore, si tratta di due programmi molto diversi tra loro, con un target diverso.

LO SFOGO DI NATALE GIUNTA DOPO LA PUNTATA DI OGGI E I GIUDIZI A LA PROVA DEL CUOCO

“Grazie a tutti per l’infinita di commenti e messaggi che sono arrivati, oggi il giudizio secondo me è stato molto colorato, tengo a precisare che per me la prova del cuoco è la mia seconda famiglia, ringrazio Elisa per essere sempre grande arbitro e unica padrona di casa. Ringrazio chi sta dietro le quinte e vede tutto, produttori, autori, redazione. Baci ci rivediamo in TV sempre su Rai 1 lunedì e martedì prossimo. Un grande abbraccio” ha scritto poco fa lo chef siciliano. Giunta lo conosciamo da tanti anni, lui come tanti altri, tutti, meritano più rispetto. Colpa di una scelta sbagliata ma tutto si può risolvere.





Anche la Isoardi non ha resistito perché nonostante i suoi continui assaggi per far capire quanto fosse tutto cucinato in modo perfetto i giudici non erano d’accordo. “Autori oggi ci pensiamo perché dei professionisti come i nostri hanno diritto all’assaggio dei piatti” ha esclamato la conduttrice infastidita almeno quanto gli chef. Cosa accadrà domani?