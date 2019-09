L’Eredità torna su Rai 1 con nuove professoresse e nuovo regolamento

Dopo il grande successo dell’edizione di Reazione a Catena capitanata da Marco Liorni, torna su Rai 1 per tutta la stagione invernale, fino a maggio, L’eredità. Anche quest’anno il capitano della nave sarà Flavio Insinna pronto a riprendere in mano il timone. La prima puntata in onda oggi 25 settembre 2019 con tantissime novità. Dalle nuove professoresse che prendono il posto delle 4 ragazze che abbiamo visto nelle ultime edizioni, al cambio di regolamento. Lo scorso anno L’eredità si era chiusa con il torneo dei campioni che aveva conquistato davvero il pubblico grazie alla bravura di tutti i protagonisti.

Vediamo insieme come cambia il gioco e quali sono le novità di questa edizione.

L’EREDITA’ NUOVA EDIZIONE: TUTTE LE NOVITA’ DEL 2019/2020

Novità importanti anche sul fronte dei giochi, cuore del programma: si ritroveranno i “classici” che hanno conquistato il gradimento del pubblico, come gli “Abbinamenti”, “Lei o l’altra”, “I Fantastici 4”, e le eliminazioni della “Scalata Doppia”, ma ci saranno un “Triello” rinnovato e una serie di sfide tutte nuove dedicate alle “Parole”. A chiudere, i “Calci di Rigore” e l’ inimitabile “Ghigliottina”, punto di arrivo (e qualche volta di vittoria) di un percorso sempre ricco di informazioni, aneddoti e sorprese. E poi quattro nuove “Professoresse”, che nella loro giovane vita professionale rispecchiano i forti caratteri dell’attualità: sono studentesse, modelle, attrici, e anche “influencer”, attente alla comunicazione e al mondo dei social.

E poi al fianco di Flavio Insinna, come abbiamo detto, 4 nuove bellissime professoresse pronte a conquistare l’affetto del pubblico a casa che ogni anno regala ascolti d’oro al programma di Rai 1. Si parte quindi stasera alle 18,45 su Rai 1 con Flavio Insinna e le sue nuove compagne di viaggio. In bocca al lupo a tutta la squadra de L’eredità e anche ai concorrenti che animeranno le puntate di questa edizione.

Saranno circa 1.200 i concorrenti che si contenderanno il tesoro della Ghigliottina, che nell’ultima edizione, è stata vinta ben 36 volte.

“L’Eredità è un programma di Rai 1, realizzato in collaborazione con Magnolia-Banijay Group.