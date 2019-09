L’eredità arrivano le nuove professoresse: ecco chi sono

Mancano ormai davvero pochissimi giorni al grande ritorno del quiz game di Rai 1 L’eredità. Sarà condotto da Flavio Insinna e prenderà il posto dell’appuntamento pomeridiano con Reazione a Catena. La messa in onda de L’eredità è prevista per il 25 settembre 2019 e abbiamo già qualche anticipazione in merito. Prima fra tutte sicuramente la presenza di quattro nuove e bellissime professoresse. Le prof nel programma di Rai 1 sono ormai una certezza da sempre ma chi saranno quest’anno? Alcune sono già molto note al pubblico tv, una di loro arriva direttamente da un programma di Maria De Filippi. Andiamo a conoscerle meglio.

Ginevra Pisani da Uomini e Donne fino a L’eredità: lei è una delle nuove professoresse

Sarà Ginevra Pisani una delle nuove professoresse de L’eredità. La ragazza è già molto nota al pubblico televisivo italiano. Perché? La Pisani è stata una corteggiatrice a Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi, Ginevra è stata la scelta del tronista Claudio D’Angelo. La relazione tra i due è durata per circa due anni. Adesso Ginevra Pisani è single ed è pronta ad una nuovissima esperienza lavorativa. La ragazza passerà infatti in Rai insieme a Flavio Insinna. Come se la caverà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel ruolo di professoressa a L’eredità? Beh, non vediamo l’ora di scoprirlo!

L’eredità, chi sono le nuove professoresse? Arrivano dalle passerelle e Miss Italia

Ginevra Pisani è solo una delle nuove professoresse del game show di Rai 1. Chi sono le altre prof de L’eredità? Sono tutte più o meno conosciute. Modelle, aspiranti attrici o Miss Italia. Si chiamano: Daisy Mancini, Federica Calemme e Sara Arfaoui. Anche loro, così come Ginevra, tutte molto belle e dal carattere tutto da scoprire. Sicuramente sarà interessante vedere queste bellissime ragazze in questo nuovo e inedito ruolo.

Non ci resta che attendere l’appuntamento con L’eredità il 25 settembre 2019, su Rai 1 insieme a Flavio Insinna e alle nuove immancabili professoresse. Come se la caveranno Ginevra Pisani, Daisy Mancini, Federica Calemme e Sara Arfaoui? Staremo a vedere! In bocca al lupo alle nuove prof!