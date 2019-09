Stasera in tv 25 settembre 2019 E’ la mia vita e Metti la nonna in freezer

Stasera in tv 25 settembre 2019 su Rai 1 va in onda il film in prima tv Metti la nonna in freezer con Fabio De Luigi e Miriam Leone; Canale 5 propone sempre in prima tv il film La mia vita, docu-film sulla vita privata e artistica di Al Bano Carrisi. Tra i programmi tv di oggi in prime time non manca Chi l’ha visto e torna in replica Rocco Schiavone – Seconda Stagione. Inoltre, Fuori dal coro, JFK -Un caso ancora aperto, Il Codice Da Vinci e Tutte contro lui – The Other Woman. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in tv di stasera. Su Rai 1 c’è Metti la nonna in freezer. Alle 21:25 il film diretto da Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi del 2018, con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet, Eros Pagni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Rocco Schiavone – Seconda Stagione: Prima che il gallo canti. Alle 21:20 in replica la fiction diretta da Giulio Manfredonia del 2018, con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Claudia Vismara – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e i casi di persone scomparse – qui le anticipazioni – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV IN ONDA STASERA 25 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è E’ la mia vita. Alle 21:25 il docu-film su Al Bano, la sua vita privata, la carriera – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è I Fantastici 4 e Silver Surfer. Alle 21:20 il film diretto da Tim Story del 2007, con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis– Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Fuori dal Coro. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Mario Giordano che intervista Matteo Salvini; inoltre ovviamente attualità e ancora politica – Consigliato sì





Su La7 c’è JFK – Un caso ancora aperto. Alle 21:15 il film per la regia di Oliver Stone del 1991, con Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Edward Asner, Walter Matthau – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Il Codice Da Vinci. Alle 21:30 il film diretto da Ron Howard del 2006, con Tom Hanks, Audrey Tautou – Consigliato sì – Su Nove c’è Tutte contro lui – The Otger Woman. Alle 21:25 il film diretto da Nick Cassavetes del 2014, con Cameron Diaz, Leslie Mann – Consigliato sì