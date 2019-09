Uomini e Donne news trono over: Ida Platano finalmente bacia un altro, Riccardo cosa farà?

Ultime news dal mondo di Uomini e Donne. Il 24 settembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over del programma di Canale 5. E oggi vi vogliamo parlare in particolare di Ida Platano. Tra lei e Riccardo le cose sono realmente finita? Come avrete visto ieri sembra proprio che tra i due ci sia ancora qualcosa ma che non si concretizzi in nulla. A quanto pare però, visto che i giorni passano, cambiano anche gli equilibri e Ida, dimenticate le lacrime che abbiamo visto nella puntata di ieri, avrebbe voltato pagina. Dalle anticipazioni delle talpe del Vicolo delle News arrivano ben altre informazioni. Pare proprio che la dama bresciana abbia deciso di aprire un nuovo libro, iniziare un nuovo capitolo. Ma sarà davvero così? E chi sarà il cavaliere scelto da Ida per questa nuova avventura nel programma di Canale 5?

UOMINI E DONNE NEWS TRONO OVER: IDA PLATANO E ARMANDO, INIZIA UN NUOVO AMORE?

Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione del trono over di ieri rivelano che Ida si è seduta al centro dello studio don Armando. Il cavaliere napoletano sta uscendo con due donne, con lei e con Veronica ma pare che le cose non siano andate bene con la seconda. Tra lui e Ida invece ci sarebbe stato un forte avvicinamento. Hanno passato una lunga serata insieme all’insegna della spensieratezza in tanti locali a ballare facendo le cinque del mattino. E tra di loro ci sarebbe stato un bacio. Una situazione che non porta però Armando a scegliere di conoscere solo lei e chiudere con Veronica. Ma non vuole ricevere nuove signore.

Riccardo sembra essere sconvolto per quello che è successo. Maria gli chiede quindi se la sua è una reazione al fatto che senta del possesso per Ida o se prova ancora qualcosa per lei e lo invita a riflettere. Ma Riccardo non riesce al momento a dare una risposta…Alla fine della registrazione però il tarantino comunica che uscirà con Valentina F. Ida e Armando pensano che la sua sia solo una ripicca…