La battuta infelice di Cinzia Fumagalli su Luisanna Messeri, la chef giudice fa di tutto per ottenere critiche

Che succede a La prova del cuoco? Anche oggi ma ancora più di ieri Cinzia Fumagalli ha scatenato l’ira di tanti telespettatori del cooking show di Rai 1. Questa volta la vittima della chef e giudice è stata Luisanna Messeri, intoccabile per chi segue con affetto da anni La prova del cuoco. Un voto basso rivolto agli involtini di carne con speck e formaggio di Luisanna Messeri non è bastato alla Fumagalli per confermare la sua bocciatura al piatto, è andata oltre, troppo oltre. Una battuta a dir poco infelice, udita da molti ma non da tutti, molto probabilmente infatti in diretta Elisa Isoardi non ha sentito le parole di Cinzia. Ha sentito invece benissimo il pubblico da casa che sui social pur apprezzando per altri meriti la chef in giuria non ha gradito le parole rivolte a Luisanna.

TERRIBILI LE PAROLE DI CINZIA FUMAGALLI RIVOLTE A LUISANNA MESSERI

La critica rivolta a Luisanna dalla Fumagalli era per il troppo grasso, il burro, aggiunto alla ricetta. Messeri non era per niente d’accordo, non si può demonizzare il burro e ha commentato subito e anche un po’ infastidita che aveva anche aggiunto succo di limone, brodo e vino bianco per allungare senza aggiungere altri grassi. Per lei gli involtini non sono troppo grassi e Cinzia Fumagalli a sua volta ha risposto “Infatti io sono magra e tu no”.





“Ho notato oggi ti sei persa un commento della Fumagalli perché eri distratta. Quando tu hai detto non ascoltatela non è grasso lei ha detto “Infatti io sono magra e tu no”. Spero le risponderai . Sei grande” ha commentato un fan sul profilo Instagram di Luisanna subito dopo la scena ma come lui tanti altri. “Brava Luisanna… Oggi sei stata una signora, sentire quella vocina stridula della “cuoca” con lo straccio in testa che esclama io sono magra e tu no! Mi ha indignato… È una vergogna che nessuno sia intervenuto in tua difesa” ha commentato uno tra i tanti, quasi tutti indignati per le parole della Fumagalli. Immaginiamo però che sia stata una battuta infelice detta in modo impulsivo e non di certo per offendere. Qualcuno dirà qualcosa?