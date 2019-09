A Storie Italiane Rosangela picchiata dal suo ex. Nadia Bengala: “Ho avuto di peggio”

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 27 settembre 2019 si è parlato di violenza contro le donne. A dare la sua testimonianza Rosangela e Nadia Bengala. Due donne che hanno una storia molto comune per certi versi, differente per altri. Rosangela infatti ha denunciato la persona che le ha fatto del male mentre Nadia Bengala ammette di non aver avuto la forza di farlo, pensando di amarlo troppo per arrivare a compiere qualcosa di simile. Due testimonianze molto forti e diverse tra di loro, che hanno provocato anche diverse reazioni anche sui social. In particolare Nadia Bengala ha usato delle frasi forse, non proprio idonee, paragonandosi a Rosangela, dicendo che la sua “faccia era bella in confronto a quello che è successo a lei” e che “ha subito di peggio“. Ci ha pensato Eleonora Daniele a sottolineare che in questi casi non esiste una faccia più bella o meno bella ma che la sofferenza è la stessa.

La Bengala ha poi proseguito il suo racconto. Vedendo le immagini di Rosangela, picchiata dal suo ex compagno, la Bengala ha commentato: “Ho avuto una faccia gonfia per due mesi senza poter uscire di casa, ma a mia figlia ho dovuto dire che ho avuto un incidente. Era un compagno con cui vivevo da diversi anni. Ha iniziato a picchiarmi con qualche sberla, brutte parole. Poi mi amava, mi chiedeva scusa e diceva di vergognarsi

LA TESTIMONIANZA DI NADIA BENGALA A STORIE ITALIANE

Nadia ha spiegato che i primi episodi di violenza si sono manifestati con degli schiaffi, poi la situazione è degenerata. Lei aveva anche trovato la forza per lasciarlo ma era così attaccata a lui da averlo perdonato anche dopo le prime violenze. “Non l’ho denunciato, adesso ne parlo perchè è una cosa passata: in quel momento diventava una cosa troppo forte e non ce la fai. Se sei legata a una persona, diventa un fallimento incredibile.”

Oggi però Nadia dice di essere molto diversa dalla donna che ha subito quelle violenze e sottolinea: “Se tornassi indietro, alla prima avvisaglia me ne andrei.”

