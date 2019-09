La vita in diretta non va in onda causa black out: arriva Imma Tataranni

Chi si è sintonizzato in questi minuti su Rai 1 ha visto che è in onda la replica della fiction Imma Tataranni. La vita in diretta non sarà trasmessa oggi 27 settembre 2019. Il motivo? Pare ci sia stato un blackout che ha impedito la diretta del programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Proprio mentre va in onda la fiction di Rai 1, che tra l’altro ritroveremo domenica sera con il secondo episodio, dopo il boom di ascolti della prima puntata, si leggono delle scritte sovra impressione che danno l’appuntamento al pubblico di Vita in diretta a lunedì.

Da segnalare che Lorella Cuccarini sui social non ha commentato in nessun modo la notizia e neppure sul profilo twitter del programma ci sono informazioni in merito. Nel 2019 è davvero bizzarro che non si trovi il tempo per scrivere due righe in merito a quanto sta succedendo.

LA VITA IN DIRETTA NON VA IN ONDA IL 27 SETTEMBRE 2019: ECCO IL MOTIVO

Ricordiamo che il motivo sarebbe un black out che ha impedito al programma di Rai 1 di andare in onda alle 16,50.

A dare qualche informazione è stato invece il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano che ha scritto quanto sta accadendo su Instagram spiegando che negli studi di Via Taulada ci sarebbe stato un blackout.

Matano ha mostrato lo studio praticamente al buio e senza luce si sa, non si può andare in onda. La vita in diretta torna quindi lunedì con una nuova puntata alle 16.

“Sembra uno scherzo” ha detto Matano mentre fa un video con il suo cellulare illuminato a sua volta da Lorella Cuccarini. Poi il conduttore mostra che per qualche istante è tornata la luce ma il programma non è andato in onda, era impossibile fare la diretta. Si torna quindi lunedì pomeriggio.

