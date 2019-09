Stasera in tv 27 settembre 2019 Tale e Quale Show e Rosy Abate – Seconda Stagione

Stasera in tv venerdì 27 settembre 2019 su Rai 1 possiamo seguire Tale e Quale Show con la conduzione di Carlo Conti e su Canale 5 la seconda stagione della fiction Rosy Abate. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche gli ultimi episodi in prima tv di SWAT, il film di e con Siani Il principe abusivo e ancora Quarto Grado, Propaganda Live, X Factor 2019 con le nuove audizioni, la nuova stagione di Fratelli di Crozza e Guardiani della Galassia. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 27 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Tale e Quale Show. Alle 21:25 la terza puntata della nuova stagione dello spettacolo condotto da Carlo Conti con 12 concorrenti vip in gara – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è SWAT. Alle 21:20 in prima tv gli ultimi episodi: Sotto accusa, Grilletto facile e Giustizia sommaria – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Il principe abusivo. Alle 21:20 il film diretto da Alessandro Siani del 2013, con Alessandro Siani, Sarah Felberbaum, Christian De Sica, Serena Autieri – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 27 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Rosy Abate – Seconda Stagione. In prima tv alle 21:40 la fiction diretta da Giacomo Martelli del 2019, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia,Vittorio Magazzù, Davide Devenuto, Paola Michelini – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Guardiani della Galassia. Alle 21:20 il film diretto da James Gunn del, con Chris Patt, Zoe Saldana – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con la cronaca nera e con Ganluigi Nuzzi e Alessandra Viero – Consigliato sì





Su La7 c’è Propaganda Live. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con Diego Bianchi tra politica e attualità – Consigliato sì – Su Tv8 c’è X Factor 2019 – Le audizioni. Alle 21:15 la nuova stagione del talent show con la conduzione di Alessandro Cattelan e la giuria composta da Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel – Consigliato sì – Su Nove c’è Fratelli di Crozza. Alle 21:30 la nuova stagione con Maurizio Crozza tra satira e nuovi personaggi – Consigliato sì