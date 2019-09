Ascolti tv 28 settembre 2019: Ulisse vs Amici Celebrities, chi vince?

Settimana scorsa la sfida si è chiusa sostanzialmente con un pareggio: per Amici Celebrities una vittoria in share ( anche grazie a una durata maggiore) per Ulisse una vittoria in termini di spettatori. E questa settimana che cosa succederà nella sfida degli ascolti del sabato sera? Lo scopriamo con le ultime news relative ai dati auditel che ci rivelano proprio gli ascolti dei due programmi in onda ieri sera. Come sempre dopo le 10, commenteremo insieme i dati di ascolto. Il 28 settembre 2019 la vittoria sarà andata a Rai 1 con Alberto Angela e la storia di Leonardo da Vinci oppure a Canale 5 con la seconda polemica puntata di Amici Celebrities?

ASCOLTI TV SABATO 28 SETTEMBRE 2019: I DATI DELLA SECONDA PUNTATA DI AMICI CELEBRITIES

Su Canale 5 ieri è andata in onda una puntata abbastanza polemica caratterizzata anche da un duro scontro faccia a faccia tra Maria de Filippi e Filippo Bisciglia. Nonostante l’ottimo rapporto che c’è tra il conduttore di Temptation Island, e la regina di Mediaset lo scontro è stato molto duro. Perchè si sa, quando a Maria si toccano le persone che lavorano con lei, di cui ciecamente si fida, non ci si può aspettare che le cose finiscano in modo diverso.

Inoltre la serata è stata caratterizzata anche da alcune polemiche nate tra Joe Bastianich e Platinette. Insomma una puntata vecchio stile, per dirla tutta.

Ecco i dati di ascolti della seconda puntata di Amici: 3.066.000 e il 19.45% . Calo nella seconda puntata e sconfitta sia per share che per numero di spettatori.

ASCOLTI TV SABATO 28 SETTEMBRE 2019: ULISSE VINCE CON LEONARDO DA VINCI?

Su Rai 1 invece per celebrare i 500 anni dalla sua morte, Alberto Angela ci ha portato a spasso nel tempo sulle orme del genio. Una puntata interamente dedicata a Leonardo da Vinci quella vista ieri sera su Rai 1. Vedremo se il pubblico si sarà fatto guidate da Angela in questo viaggio o avrà preferito altro. A Rai 1 va dato atto di questa scelta coraggiosa della cultura al sabato sera ma una tiratina di orecchie la facciamo visto che il programma è iniziato ben oltre le 21,30. Ridare alla prima serata la giusta collocazione, e farla partire non più tardi delle 21,15 sarebbe cosa buona e giusta. Lo diciamo ormai da anni.

Ecco i dati di ascolto della seconda puntata di Ulisse: 3.614.000 e il 20% di share. Ottimo risultato per Rai 1 che vince la serata.