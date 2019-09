Francesca De André in ospedale: silenzio sui social mentre Giorgio viene travolto dalle critiche

Ieri domenica 29 settembre 2019 è andata in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Chi ha avuto modo di seguire l’appuntamento con il programma condotto da Barbara d’Urso sa bene che, all’inizio della puntata, la padrona di casa ha avvisato i telespettatori che Francesca De André, ospite della serata, aveva accusato un malore. Barbara d’Urso ha spiegato che la ex concorrente del Grande Fratello è andata via dagli studi in ambulanza per poi raggiungere l’ospedale. “Ci sarebbe dovuto essere uno spazio dedicato a Francesca che doveva essere in studio con il fidanzato. Non riuscivamo ad animarla” ha spiegato infatti la conduttrice che ha poi mandato una sua inviata all’ospedale.

Francesca De André si sente male prima di Live: pioggia di critiche per il fidanzato

Mentre Francesca è stata soccorsa, il programma è andato avanti e in studio, c’era Giorgio Tambellini. Da poco tempo, la ex gieffina e Giorgio sono tornati ad essere una coppia e avrebbero dovuto parlare anche di questo a Live – Non è la d’Urso. Il fidanzato di Francesca De André ha spiegato che la ragazza è semplicemente svenuta a causa dello stress che sta vivendo da un po’ di giorni. Certo è che la presenza di Giorgio nello studio di Live non è passata per niente inosservata, anzi. Tambellini sta ricevendo moltissime critiche nelle ultime ore. Il popolo del web, infatti, pensa che il ragazzo avrebbe dovuto seguire la sua fidanzata in ospedale, darle sostegno e capire di persona le sue condizioni di salute. Gli utenti web hanno accusato Giorgio Tambellini di aver preferito un’ospitata in televisione piuttosto che stare accanto alla sua fidanzata che stava vivendo un momento difficile.

Come sta Francesca De André dopo l’ospitata a Live? Ancora nessun messaggio social

Durante la puntata di Live – Non è la d’Urso tutti i fan di Francesca De André sono stati rassicurati dall’inviata del programma e dalla stessa Barbara d’Urso. “Si è ripresa. Sta bene e ha ricominciato a parlare grazie ai soccorsi tempestivi” ha affermato l’inviata del programma di Canale 5. Eppure i fan sembrano ancora del tutto tranquilli. Il motivo è semplice: Francesca De André non si è ancora fatta sentire. I fan della ex concorrente del Grande Fratello, infatti, si sarebbero aspettati un messaggio sui social network da parte di Francesca per capire che cosa è successo davvero e come sta attualmente.

Francesca De André deciderà di spendere qualche parola per quello che è successo ieri? E oltre a raccontare la sua attuale condizione di salute difenderà anche il suo fidanzato Giorgio dopo tutte le critiche ricevute per essere rimasto in tv e non averla seguita in ospedale? Sicuramente vi faremo sapere e vi terremo aggiornati sulla situazione per cui continuate a seguirci!