Jane Alexander a Storie Italiane, il dolore atroce per la morte di sua sorella (Foto)

E’ bellissima Jane Alexander nello studio diSstorie Italiane, qualche chilo in più e niente make up e appare felice, serena, di nuovo accanto al suo Gianmarco (foto). Tante gioie nella vita di Jane ma nel suo passato ci sono grandi dolori. A Eleonora Daniele racconta della morte di sua sorella portata via dalla malattia tre anni dopo la scomparsa del papà. Se alla morte di un genitore devi rassegnarti a quella di una sorella rischi di perderti. Così è stato per la bellissima Alexander che confessa che per un attimo si è sentita incapace di intendere. Fa molta fatica a parlare di sua sorella ma è necessario perché ha un messaggio importante, la prevenzione. Aveva otto anni in più di lei, era la sorella a cui voleva somigliare in tutto, fisicamente e per la sua voglia di fare. “Faccio fatica a parlare di mia sorella che non c’è più, l’ho persa tre anni dopo aver perso mio padre ed ero già abbastanza triste. Quando è morta lei la situazione è precipitata. Io per un attimo non ero più in grado di intendere e volere. Io volevo essere come lei ,aveva 8 anni più di me e faceva tantissime cose, era piena di vita. La malattia l’ha portata via, ha portato via tutti e due”.

JANE ALEXANDER IL MESSAGGIO SULLA PREVENZIONE E L’AMORE PER SUO FIGLIO

“La prevenzione è estremamente importante, nessuno a parte voi può farlo, magari non ci pensiamo abbastanza ma pensiamo che non può succedere a noi”. Arrivano le foto del figlio, bellissimo, ha 16 anni e Jane è fiera di come sia cresciuto ma dice: “Mi manca quel bambino che cmi guardava, c’ero solo io per lui. Adesso è un ragazzo meraviglioso, fantastico non un ribelle, non si chiude in camera e non mi parla ma non è più piccolino, ha 16 anni è forte e saggio, una roccia. Un sacco di volte mi ha aiutato”.

Un po’ di malinconia ma è tutto così normale. Oggi è felice davvero, dopo la crisi e l’addio tra lei e Gianmarco sono tornati insieme, più forti di prima. Hanno imparato a parlare e hanno superato tutto, nonostante tutto sia andato in onda in diretta al Grande Fratello.