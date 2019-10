Annalisa Minetti a Storie Italiane dilaniata dal dolore ma la sua storia insegna tanto (Foto)

Sembra tutto quasi semplice e anche un po’ normale vedere Annalisa Minetti che nonostante la cecità riesce in tutto ciò che desidera fare ma non è stato per niente semplice (foto). A Storie Italiane la Minetti ha raccontato la sua prima reazione quando seppe che non avrebbe più visto, le parole che disse a suo padre, il dolore che l’ha dilaniata e poi la resilienza, quella che oggi insegna ai giovani. E’ un vero esempio di forza, volontà e vita la cantante che ai microfoni di Eleonora Daniele parla del suo passato, di ciò che l’ha aiutata ad andare avanti. No, non è per niente semplice ciò che ha fatto negli anni ma lei lo fa apparire così, forse perché non si è mai disperata in tv. In studio oggi a Storie Italiane c’è anche Alessi, direttore di Novella 200, ha commentato che la storia di Annalisa dovrebbe essere studiata nelle scuole.

TUTTA LA FORZA DI ANNALISA MINETTI MA TUTTO HA AVUTO INIZIO CON UN DOLORE CHE L’HA DEVASTATA

“La sua è una storia straordinaria che andrebbe studiato nelle scuole. Ogni volta che si è messa in gioco, da Sanremo, a Miss Italia, ad avere i figli, allo sport, ha sempre vinto, lei è un vero gigante ed è una donna che va presa come esempio per imparare come vivere” ha commentato Alessi e Annalisa va spesso nelle scuole e ha risposto: “i ragazzi hanno bisogno di non essere giudicati nonché di capire come affrontare il disagio. La resilienza dovrebbe essere una materia didattica”.





Sa bene di cosa parla, ha dovuto imparare anche lei e confida che quando ha perso la vista chiese a suo padre “Perché proprio a me?” e lui le rispose “Perché non a te?”. “Ho toccato con mano il dolore e mi sono lasciata dilaniare. Sono quindi diventata resiliente”. Un messaggio rivolto poi ai genitori: “Non dobbiamo difendere i nostri figli dal disagio: il disagio non è una cosa che non accadrà mai, va perciò conosciuto, toccato e affrontato!”. Parole sagge da cui c’è solo da imparare.