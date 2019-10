Eleonora Cadeddu oggi a Vieni da me: ecco cosa fa ora Annuccia di Un medico in famiglia

Un medico in famiglia è stata sicuramente una delle fiction di punta della Rai e lo è stata per oltre 20 anni. Una fiction che tra i protagonisti ha visto la piccola Eleonora Cadeddu, allora una bambina di soli due anni all’esordio di Un medico in famiglia. Oggi Eleonora è una bellissima ragazza di 24 anni con tanti sogni ancora da realizzare, un futuro fatto di studio e tanto amore per il mondo del cinema e del teatro. Nella puntata di Vieni da me in onda il primo ottobre 2019 è stata accolta con grandissimo entusiasmo da parte di Caterina Balivo,curiosa di sapere come faccia una bambina così piccola a stare su un set. Eleonora quindi ha rivelato molti aneddoti e anche alcuni retroscena sul suo ruolo in Un medico in famiglia. Tutto è iniziato per caso: la sua mamma aveva accompagnato suo fratello, che poi ha avuto il ruolo di Ciccio, e gli autori vedendo anche lei hanno detto alla signora che stavano cercando proprio una bambina per il ruolo di Annuccia. E così la sua avventura sul set è iniziata. Lei non si rendeva conto di essere diventata una attrice: era molto felice perchè poteva portare a scuola dei giocattoli sempre nuovi, le piaceva avere delle battute e si ingelosiva se suo fratello ne aveva più di lei. Grandissima la sintonia con tutti i protagonisti della fiction, in particolare con Lino Banfi, nonno Libero, che lei ha sempre chiamato nonno anche fuori dal set.

ELEONORA CADEDDU A VIENI DA ME PARLA DEL SUO PASSATO DA ANNUCCIA

Nel salotto di Vieni da me Eleonora si è detta davvero entusiasta per quello che è stato il suo passato. Oggi continua anche quella strada: studia ancora teatro, fa diversi corsi e insegna anche nelle scuole recitazione ai bambini. E poi c’è anche l’università: studia lingue.

Una battuta anche sul ruolo di suo fratello, Michael amatissimo Ciccio nella fiction. Il ragazzo ha scelto di lasciare Un medico in famiglia prima di lei perchè aveva capito che la sua vocazione era un’altra ( del resto anche nella fiction vestiva il ruolo di fantino). Oggi vive in Germania ha una bambina ed è felice così!

