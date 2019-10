Stasera in tv 1 ottobre 2019 La strada di casa 2, Le Iene Show e Juventus vs Bayer Leverkusen

Stasera in tv 1 ottobre 2019 in prima serata Su Rai 1 va in onda La strada di casa 2 con una puntata in prima tv, la partita Juventus vs Bayer Leverkusen per la Champions League, Le Iene Show, la nuova edizione, Una Vita con una nuova puntata, #Cartabianca e inoltre Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione, Maschi contro Femmine con Fabio De Luigi e Lucia Ocone, e Il Supplente con Simona Ventura. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 1 ottobre 2019. Su Rai 1 c'è La strada di casa 2. Alle 21:25 in prima tv la fiction diretta da Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini – Consigliato sì – Su Rai 2 c'è Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione. In prima tv il film diretto da Gabriele Salvatores del 2018, con Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino – Consigliato sì – Su Rai 3 c'è #cartabianca. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer tra cronaca, politica, attualità ed economia – Consigliato sì

Su Canale 5 c’è Champions League. Alle 20:50 il collegamento, alle 21:00 la partita Juventus vs Bayer Leverkuse – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Le Iene Show. Alle 21:25 la nuova edizione, la prima puntata, la più difficile per le iene, un video inedito di Nadia Toffa – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una Vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – Consigliato sì





Su La7 c’è diMartedì. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con il talk show di Giovanni Floris – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Maschi contro Femmine. Alle 21:30 il film diretto da Fausto Brizzi del 2010, con Fabio De Luigi, Lucia Ocone, Emilio Solfrizzi, Chiara Francini, Luciana Littizzetto – Consigliato sì – Su Nove c’è Il Supplente. Alle 21:25 la quarta puntata con supplente in Alimentazione Simona Ventura – Consigliato sì