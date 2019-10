Alba Parietti ringrazia Emma Marrone, a Storie Italiane racconta del cancro avuto anni fa (Foto)

I vip possono fare tanto per la battaglia al cancro, per la prevenzione, per dare forza a chi combatte e oggi Alba Parietti, ospite a Storie Italiane, ha ringraziato Emma Marrone perché ci ha messo la faccia (foto). In ogni battaglia la Marrone si è esposta e questo è invece il rammarico di Alba, lei non l’ha fatto. Aveva 37 ani quando ha scoperto di avere il cancro, l’ha nascosto sia a sua madre che a suo padre, anche al figlio Francesco non poteva dirlo, era troppo piccolo. Ha combattuto quel periodo con l’aiuto delle sue amiche e lo stesso ha fatto quando il cancro è tornato dopo pochi anni. E’ stata fortunata, racconta a Eleonora Daniele che a lei sono bastate le operazioni, non ha dovuto fare le cure come radio e chemio, erano riusciti ad asportare tutto. “Forza davvero ti sono vicina… hai fatto tante battaglie mettendoci la faccia… Sei un esempio…” queste alcune delle frasi che sui social Alba Parietti ha rivolto a Emma Marrone.

ALBA PARIETTI PARLA DELLA MALATTIA DELLA MADRE

E’ importante parlarne perché dà forza a chi lotta, perché si invita e si sprona alla prevenzione, perché può capitare a tutti. Ne è sicura oggi che con saggezza e maturità, e forse anche in parte l’aiuto dei social, non lo nasconderebbe più. L’ha fatto anche per una forma di pudore, ricorda che erano i giorni in cui il mondo dava l’ultimo addio a Gianni Versace, lei era in ospedale.





Una degenerazione del papilloma virus, ma si conosceva poco, oggi invece è possibile vaccinarsi. Se oggi è più facile parlarne c’è di contro anche l’odio di chi commenta sui social. “I veri malati sono quelli che quando una persona fa un dono di sé alla comunità facendo sentire gli altri più forti invece ti odiano se condividi la malattia sui social”.

Alba Parietti a Storie Italiane racconta anche altro, la malattia psichiatrica che purtroppo ha sempre accompagnato sua madre. Confessa che per quella malattia l’ha odiata ma oggi ringrazia la sua mamma così buona, dolce e folle; l’ha resa la donna che è oggi.