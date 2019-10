Chi l’ha visto oggi: nella puntata del 2 ottobre le ultime notizie sul caso Marco Vannini

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto il 2 ottobre 2019. Questa sera Federica Sciarelli torna in diretta su Rai 3 con un nuovo appuntamento. Nella puntata si tornerà a parlare del caso Marco Vannini ci sono infatti delle novità su una vicenda che sembrava essere legata a questa storia. Infatti, come ricorderete, a giugno scorso, dalle telecamere di Italia 1, per Le Iene, Davide Vannicola aveva lanciato pesanti accuse contro il carabiniere Izzo, dicendo che era stato lui a suggerire ad Antonio Ciontoli cosa fare la notte in cui Marco era stato ucciso. Secondo il racconto di Davide Vannicola, Izzo gli avrebbe detto che a sparare non era stato Antonio ma suo figlio Federico. Le indagini sono iniziate ma gli inquirenti hanno deciso che non c’è nessuna prova che possa confermare le parole di Vannicola,dunque il procedimento è stato archiviato. Nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi 2 ottobre 2019 su Rai 3 ci saranno i genitori di Marco Vannini, Valerio e Marina che commenteranno le ultime notizie sul caso insieme al loro legale. I genitori del ragazzo, a prescindere da queste recenti novità, continuano a credere che i Ciontoli in merito alla notte in cui Marco è stato ucciso, non abbiano raccontato la verità e vogliono andare fino in fondo a questa vicenda. Mamma Marina ribadisce: “L’attenzione deve restare su Marco, Marco è morto e noi sapevamo di certo che si poteva salvare.”

CHI L’HA VISTO I CASI DI OGGI 2 OTTOBRE 2019: LE ULTIME NOTIZIE SULA MORTE DI ANNAMARIA SORRENTINO

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi si tornerà a parlare della strana morte di Annamaria Sorrentino. La passata settimana nello studio di Rai 3 era stato ospite il marito di Annamaria che aveva ribadito la sua innocenza raccontando di come sua moglie si sia gettata dal balcone dopo una lite. L’uomo ha anche smentito di aver accusato l’amica Daniela, per la morte di sua moglie, come invece il settimanale Giallo aveva documentato, mostrando un suo messaggio inviato a un amico.

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi inoltre ascolteremo gli appelli dei familiari delle persone scomparse che chiederanno come sempre l’aiuto dei telespettatori per cercare i loro cari.