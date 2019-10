Gessica Notaro a Vieni da me racconta le violenze psicologiche subite da chi l’ha deturpata (Foto)

E’ bellissima Gessica Notaro, l’uomo che le ha deturpato il volto non è riuscito a spegnerla; a Vieni da me la sua storia, le violenze subite ben prima dell’acido (foto). Gessica è pronta ad aiutare le altre donne vittime degli uomini che dicono di amarle, è per questo che racconta tutto. Prima di quel terribile 10 gennaio del 2017 lui le aveva anche fatto la proposta di matrimonio, è stato in quel momento che ha capito che doveva tirarsi indietro. Ha pensato a suo padre, se sarebbe stato felice nel vederla tutta la vita con quell’uomo. La sua era dipendenza affettiva, non era amore, era vittima di una manipolazione psicologica, non era felice, stava male ma non lo capiva. Non le aveva mai dato uno schiaffo, se l’avesse fatto sarebbe scappata via, faceva invece di peggio, Gessica Notaro a Vieni da me confida che all’inizio della loro storia andava tutto bene, era lei la più bella al mondo ma poi non era mai adatta, non era mai abbastanza, la metteva sempre in competizione con le altre donne.

GESSICA NOTARO NON MANGIAVA PIU’ – PERSE 10 CHILI

Chi la conosceva non la riconosceva ma la dipendenza continuava nonostante le fosse una donna del tutto indipendente. E’ per questo che vuole dare forza alle altre donne perché non sono sole quelle fragili a essere vittime, anzi il più delle volte è il contrario. Quando ha rifiutato la proposta di matrimonio sono arrivate le minacce, lui era ovunque, la seguiva, la controllava, diceva che si sarebbe ucciso, non accettava il suo no. Alle altre donne dice che chi ama non usa nessun tipo di ricatto psicologico, chiede aiuto e basta. Sa che lui nella sua vita ha sofferto molto ma niente può giustificare ciò che ha fatto.





Poco meno di tre anni fa si è intrufolato di notte a casa sua, ha gettato l’acido sul suo viso, l’ha colpita anche alla gamba e all’anca, sottolinea che è stata fortunata, sta recuperando i suoi tratti somatici, è viva; ci sono invece genitori che non riconoscono più le loro figlie o non possono più abbracciarle.