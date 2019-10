Leo Gullotta a Storie Italiane da 42 anni legato alla stessa persona (Foto)

Leo Gullotta a Storie Italiane oggi con i suoi 54 anni di carriera a Eleonora Daniele confida subito “personalmente mi reputo fortunato” (foto). Dal teatro, al cinema alla tv, indimenticabile la signora Leonida: “mi ha permesso di essere in una trasmissione che per 22 anni mi ha fatto entrare nella casa degli italiani con tutto il gruppo, tanti i giovani cresciuti con noi, quel varietà mi ha permesso di avere gioia, piacevolezza, quel che si semina si raccoglie, evidentemente qualcosa di buono l’ho seminato”. Gullotta continua a raccontarsi parlando del passato e dei nostri giorni, dei social, dei giovani di oggi, si rivolge soprattutto a loro: “Io dico se non so una cosa me la spieghi meglio, bisogna essere curiosi, volere capire altrimenti tutto si appiattisce”.

LEO GULLOTTA HA SPOSATO IL COMPAGNO DI UNA VITA

Nel programma di Diaco, Io e Te, Pierluigi gli fece una domanda e Gullotta a Storie Italiane ha risposto. Si parla del legame di vita di 42 anni con il suo compagno: “I diritti sono diritti, i diritti sociali segnano sempre la democrazia”, si riferisce al matrimonio che da poco l’ha legato al suo compagno di sempre. “Fin da piccolo, ero il più piccolo della famiglia, nato per fortuna dopo la guerra, mio padre mi spiegava con parole giuste per un bambino cosa fosse la dignità, la libertà, il rispetto verso il denaro, non l’accumulo, il rispetto perché ogni cosa te la devi guadagnare, anche l’amore”. Ricorda Giacomo Battaglia quando arriva in studio per lui Gigi Misferri, la morte purtroppo divide ma Leo Gullotta aggiunge la giusta leggerezza, sicuro che Battaglia adesso stia sorridendo.





Riparte in tournee con due spettacoli da Lanciano per poi arrivare a Napoli, Trieste e altre città con Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello, poi da febbraio sarà in scena con un altro spettacolo. Fa parte della vita di molti Gullotta e continua a insegnare tanto a tante persone con la sua saggezza e la giusta profondità mista a leggerezza.