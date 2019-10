Live-Non è la d’Urso ospiti 6 ottobre 2019: sarà una puntata “rissosa”?

Chi ci sarà nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 6 ottobre 2019 in diretta su Canale 5? Come sempre gli ospiti sono stati annunciati nella puntata del venerdì di Pomeriggio 5 e Barbara d’urso ha fatto i primi nomi dei protagonisti della puntata di domenica. Un’edizione non particolarmente vincente quella di Live in onda con le sue prime tre puntate a settembre. Domenica scorsa il programma ha registrato ascolti molto vicini a Rai 2, venendo doppiato dalla fiction di Rai 1. Ma la d’Urso ha avuto modo di festeggiare sui social, commentando che il talk di Canale 5 era stato il più visto della serata ( come se Rai 1 non mandasse in onda nulla e non contasse). Capitoli ascolti a parte, va ricordato che la conduttrice fa un vero e proprio miracolo visto che è costretta a confezionare un programma praticamente quasi a costo zero. E anche nella quarta puntata di Live non spiccano di certo i grandi ospiti come era successo invece nell’edizione andata in onda in primavera ( miracolata poi grazie al Pamela Prati Gate).

Torniamo quindi alle anticipazioni: chi ci sarà?

LIVE-NON E’ LA D’URSO 6 OTTOBRE 2019: NUOVO FACCIA A FACCIA SGARBI MUSSOLINI

Nel nostro titolo avrete letto puntata “rissosa”di Live e il motivo è molto semplice. Tra gli ospiti della serata infatti ci saranno Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini. Immaginiamo quindi che questa coppia ci regalerà vagonate di trash e litigi. Del resto la Mussolini e Sgarbi sono cintura nera di discussioni in tv ( l’ultima di Sgarbi risale a questa estate finita a sediate con Mughini su Rete 4).

LIVE-NON E’ LA D’URSO SI CONTINUA CON PANZIRONI

Panzironi tornerà a essere protagonista anche nella puntata di Live in onda domenica sera. Non sembra che l’ideatore di life120 abbia riscosso molto successo tra il pubblico di Canale 5 ma a quanto pare, Barbara d’Urso continua a puntare su di lui.

LIVE-NON E’ LA D’URSO 6 OTTOBRE 2019: GIORGIA MELONI CONTRO LE 5 SFERE

Dopo il successo ottenuto da Matteo Salvini, l’unico in grado di risollevare leggermente gli ascolti del programma, si ritorna con un politico al centro dello studio. Questa domenica sarà Giorgia Meloni ad affrontare le 5 sfere. Ci sono 5 vip pronti a fare delle domande alla leader di Fratelli d’Italia, che cosa succederà? Appuntamento quindi a domenica: ore 21,20 si parte con una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso.