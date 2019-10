Uomini e Donne anticipazioni: arriverà una nuova tronista a movimentare la situazione?

Ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa: Sara Tozzi ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne perché nel suo cuore c’è ancora il suo ex fidanzato. Arriverà dunque una nuova tronista nel programma di Maria De Filippi? Nella puntata di oggi venerdì 4 ottobre 2019 ne vedremo davvero delle belle nello studio di Uomini e Donne. Partiamo dal principio. Chiaramente in questo nuovo appuntamento con la trasmissione di Canale 5 vedremo in onda il Trono Classico. Tronisti e corteggiatori si confronteranno in studio e vedremo anche delle esterne. Ma arriverà una nuova tronista durante questa puntata?

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Sara lascia il trono e arriva la nuova tronista?

Si animeranno gli animi di tronisti e corteggiatori nella puntata di oggi 4 ottobre 2019 di Uomini e Donne. Finché in studio non entrerà Javier che si metterà direttamente di fronte a Sara Tozzi per parlare alla tronista. Sara ha gli occhi un po’ delusi. Gli altri corteggiatori criticheranno Javier per le sue storie strappalacrime. La puntata di Uomini e Donne proseguirà fino a che Maria De Filippi, così come si vede nel video pubblicato su Witty, si rivolgerà direttamente a Sara e farà alla tronista una domanda molto particolare. “Sara, tu hai già deciso?” chiederà la conduttrice di Uomini e Donne alla bellissima Tozzi. La tronista è con le mani fra i capelli e sembra confusa. Di quale decisione parla Maria? Probabilmente proprio nella puntata di oggi Sara potrebbe lasciare l’ambito trono di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: oggi la decisione di Sara ma quando arriva Klaudia?

Non è ancora chiaro se la domanda di Maria De Filippi a Sara Tozzi si riferisce proprio alla decisione di lasciare il trono di Canale 5 ma secondo le indiscrezioni potrebbe essere proprio questa, o la prossima, la puntata in cui la tronista lascerà tutti senza parole. Una decisione molto importante e coraggiosa quella di Sara. Al suo posto, come abbiamo anticipato qualche giorno fa, ci sarebbe già una nuova tronista. Si tratterebbe di Klaudia Poznanska, volto già decisamente noto al pubblico di Uomini e Donne.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne però i tronisti erano solo in tre e non è stata presentata nessuna nuova tronista. Che succederà? La redazione sta scegliendo una ragazza capace di smuovere un po’ le acque?