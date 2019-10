Stasera in tv 5 ottobre 2019 Ulisse – Il piacere della scoperta e Amici Celebrities

Stasera in tv sabato 5 ottobre 2019 su Rai 1 torna Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta mentre Maria De Filippi conduce la terza puntata di Amici Celebrities. Tra i programmi in tv di stasera anche il film Cattivissimo me, sempre in prima serata NCIS con una puntata in prima tv e a seguire FBI sempre in prima tv. Inoltre, Don Camillo e l’onorevole Peppone, in replica una puntata di Little Murders, Man on Fire – Il fuoco della vendetta e La leggenda degli uomini straordinari. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 5 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Ulisse – Il piacere della scoperta. Alle 21:25 Alberto Angela con la terza puntata della nuova edizione – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. Alle 21:20 in prima tv Sotto la superficie e a seguire FBI sempre in prima tv con Il killer Alpha – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è Le ragazze. Alle 21:30 i racconti di donne più o meno note con Gloria Guida – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 5 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Amici Celebrities. Alle 21:20 la terza puntata nella scuola aperta ai vip con la conduzione di Maria De Filippi – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Cattivissimo me. Alle 21:15 il film diretto da Pierre Coffin del 2010, con Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Julie Andrews, Will Arnett, Kristen Wiig – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Don Camillo e l’onorevole Peppone. Alle 21:30 il film diretto da Carmine Gallone del 1955, con Gustavo Di Nardo, Spartaco Pellicciari, Renzo Giovampietro, Giovanni Onorato– Consigliato sì





Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 in replica Hanno ucciso Babbo Natale – Consigliato no – Su Tv8 c’è Man on Fire – Il fuoco della vendetta. Alle 21:30 il film per la regia di Tony Scott del 2004, con Denzel Washington, Dakota Fanning, Marc Anthony – Consigliato sì – Su Nove c’è La leggenda degli uomini straordinari. Alle 21:25 il film diretto da Stephen Norrington del 2003, con Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson – Consigliato sì