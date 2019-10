Caterina Balivo parla di Pamela Prati a Vieni da me e chiede spiegazioni a Valeria Marini

Nella puntata di Vieni da me in onda oggi 7 ottobre 2019, Valeria Marini è stata protagonista dell’angolo dedicato alla lavatrice, con i panni sporchi che si lavano in tv! Caterina Balivo approfittando della presenza di Valeria, ha voluto anche parlare di quello che è successo con Pamela Prati, sua grande amica, visto che tra l’altro a Vieni da me si è scritta una pagina fondamentale del Pamela Prati Gate. Infatti proprio nello studio di Rai 1 la Prati aveva mostrato le famose tazze con i nomi dei suoi figli adottivi. Tutte cose inventate e oggi la Balivo basita, chiede spiegazioni a Valeria, con la speranza che almeno lei possa provare a dare un senso a tutto questo. La Balivo commenta: “Erano momenti apparentemente veri, io avevo parlato con lei di queste tazze, con i nomi dei bambini e di Marco.” Queste le parole della Balivo che non riesce a capire come sia stato possibile per la Prati raccontare in diretta determinate cose.

CATERINA BALIVO TORNA A PARLARE DEL PAMELA PRATI GATE A VIENI DA ME

La Marini dice che non aveva visto questa intervista per cui viene mostrata di nuovo. E a questo punto la Marini quindi commenta: “Per me lei è stata messa in mezzo, mi sembrava come se stesse recitando un copione. E’ la prima volta che lo vedo” .

La Balivo non si è data una spiegazione tanto che all’inizio anche lei aveva difeso la Prati sui social. Poi però nella puntata di Vieni da me di oggi non è andata oltre e non ha voluto sbilanciarsi su quello che è il suo pensiero. La Marini invece commenta: “Io sono contenta di averla difesa e lo faccio ancora. Quando l’ho vista così tanto magra ho capito quanto aveva sofferto.”

La Marini ribadisce che la Prati è la sola ad aver perso in questa storia. Ed è per questo che continuerà a stare dalla sua parte e a difenderla.