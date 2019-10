Valeria Marini a Vieni da me commenta il mancato matrimonio di Pamela Prati

A lavare i panni sporchi oggi nello studio di Vieni da me c’è stata Valeria Marini ospite di Caterina Balivo. Nella puntata odierna del programma di Rai 1, tra i panni da lavare c’è anche un velo da sposa. Valeria pensa subito che si tratti del suo matrimonio e specifica di non voler parlare di quello che è stato anche perchè il matrimonio non esiste visto che è stato annullato. La Balivo però spiega che non si tratta del suo matrimonio: “Non volevamo parlare di te ma di una tua amica, di un mancato matrimonio” ha detto la conduttrice del programma di Rai 1.

VALERIA MARINI A VIENI DA ME PER COMMENTARE ANCHE IL PAMELA PRATI GATE

Caterina Balivo chiede quindi che cosa è successo tra lei e Pamela quando erano ancora insieme al Bagaglino. “All’inizio lei si era un po’ ingelosita, sono cose che capitano. Sono cose passate e non mi va di parlarne. Lei non mi conosceva, io venivo dal teatro, ho avuto un grande successo” ha commentato la Marini rispondendo alle domande della Balivo che le chiede se è vero che sono volati anche schiaffi tra di loro.

La Balivo ha quindi mostrato anche la famosa cassettiera, una intervista che negli ultimi mesi abbiamo visto e rivisto in tutti i programmi televisivi che si sono occupati del Pamela Prati Gate. “Ora rivediamo l’intervista e visto che tu l’ha difesa fino alla fine mi devi illuminare” ha detto la conduttrice rivolgendosi alla Marini.

“Io non ero in Italia mentre succedeva tutto questo, al mio ritorno mi sono ritrovata messaggi di amici e giornalisti che mi chiedevano se fossi stata invitata. Io non sapevo nulla e quando provavo a contattarla non riuscivo a parlare con lei. Ho capito che era stata plagiata. Io però l’ho difesa sin dall’inizio anche senza parlare con lei. Io sapevo che lei non ha la malizia. Secondo me lei è sempre stata in buona fede forse quando ha capito che c’era qualcosa di strano avrebbe dovuto dire qualcosa. Nessuna l’ha obbligata a fare queste cose ma lei era convinta di quello che diceva. Io non mi permetto …Io l’ho difesa e la difendo anche oggi, non è una persona che ha la capacità di architettare una cosa del genere. Tutto questo è andato solo a suo discapito. Lei è stata messa in mezzo” ha commentato Valeria Marini.