Nadia Rinaldi a Storie Italiane, l’ex marito non si occupa di sua figlia che ha già 12 anni (Foto)

Nadia Rinaldi è prima di tutto una mamma, Riccardo ha 19 anni, Francesca ne ha 12 e a Storie Italiane oggi l’attrice ha raccontato il dolore nel vedere la tristezza della sua bambina nell’attesa di un padre che è assente (foto). Non è la prima volta che Nadia parla della sua situazione. Se con il primo figlio e il suo papà non ha avuto problemi, con la piccola dopo la fine del matrimonio non è riuscita a ottenere né affetto né un aiuto economico. Commenta che le scuse sono tante, dal non lavoro ai problemi di salute ma poi racconta di una crociera con la nuova compagna e di nessun saluto per la sua bambina. Sui social si mostra tanto, tutto, e anche questo è fonte di sofferenza per i figli. Nadia Rinaldi ha spiegato: “I miei figli forse per colpa mia sono stati costretti a crescere in fretta” parla di due piccoli adulti che sono molto responsabili. Le visite sono molto limitate per il papà di sua figlia, “una volta all’anno se si riesce”. L’ex marito vive in Sicilia ma non si occupa economicamente della bambina, sette anni di polemiche e di dolore ma Nadia non è riuscita a ottenere niente.

NADIA RINALDI CERCA DI CONVICERE IL SUO EX MARITO AD AVERE UN LEGAME CON LA FIGLIA

Francesca e il suo papà si sentono al telefono magari ogni sera ma non ci sono domande se non sulla cena e sulla scuola. Nadia soffre nel vedere sua figlia che sta crescendo ma non ha un papà presente, non ha un papà che desidera trascorrere del tempo con lei.





“Per amore dei figli l’orgoglio va messo da parte” ma non sembra essere questo il problema, c’è semplicemente un silenzio economico ed emotivo da parte del suo ex. A fare soffrire l’attrice sono anche i sensi di colpa di sua figlia, assurdo ma è così per molti figli, si chiedono dove sbagliano, perché il papà è arrabbiato con loro. La Rinaldi suggerisce a sua figlia di dirle questo cose al papà ma lei pur di non perdere la sua voce al telefono resta in silenzio, perché lui potrebbe arrabbiarsi e non chiamarla più.