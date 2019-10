Vera Santagata e Dino Lanaro, a Vieni da me l’album di nozze della bellissima Professoressa (Foto)

Era il 18 marzo scorso e Vera Santagata era arrivata in studio a Vieni da me con Flavio Insinna e Le Professoresse de L’Eredità ma era un dolce inganno perché c’era Dino Lanaro, il suo fidanzato, che le chiedeva di diventare sua moglie (foto). Dalla proposta di matrimonio alle nozze già celebrate perché la splendida Professoressa de L’Eredità e il suo Dino sono già marito e moglie. Il 27 settembre si sono sposati e oggi sono arrivati ancora emozionati a Vieni da me per mostrare le foto del matrimonio. Si sono sposati in una villa sul lago di Lecco, un matrimonio con 100 invitati, rito civile ma con la cerimonia scritta tutta da loro due. La proposta di nozze aveva già entusiasmato tanto Vera che non sognava altro dopo aver visto una sua collega vivere una scena così romantica e simile all’Arena di Verona. Dino è andato oltre e lei ha chiesto di sposarlo davanti a tutta Italia in tv. Meravigliose le promesse d’amore che Dino e Vera si sono scambiati durante la cerimonia di nozze: “È la vita che mi ha fatto questo immenso regalo ti sposo perché il tuo cuore è così grande che sta accogliendo due persone nello stesso modo” la promessa di lui che si riferisce a sua figlia Rebecca.

VERA HA SPOSATO SIA DINO CHE SUA FIGLIA REBECCA CON LO STESSO AMORE

Rebecca ha 9 anni e mezzo e Vera l’ha amata dal primo istante, da quando ha visto il suo papà al parco che giocavano insieme. Ha voluto lei come unica damigella d’onore, l’unica vestita di bianco come la sposa. Hanno ballato insieme al ricevimento, è stata lei a portare le fedi agli sposi. Sono una famiglia, quella che Dino non pensava avrebbe più avuto dopo la sua caduta. Si riferisce al suo primo matrimonio, alla fine, a quello che ritiene un fallimento.





“Come fai a non amarla” e sono davvero bellissimi insieme. Un matrimonio meraviglioso, Vera e Dino sposi da sogno. I genitori di Vera e la mamma di Dino a Vieni da me hanno inviato un messaggio per loro, emozionati, felici. La piccola Rebecca adesso non vede l’ora di avere un fratello o una sorella e noi li attendiamo a Vieni da me con un altro annuncio dolcissimo.