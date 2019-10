Finisce bene la storia di Girma e Remo con l’aiuto di Pomeriggio 5: lasciano chiavi, casa e frutta

Buone notizie per il signor Paolo che aveva chiesto qualche giorno fa l’aiuto di Barbara d’urso e di Pomeriggio Cinque per risolvere una questione incresciosa. Paolo aveva affittato tramite agenzia il suo appartamento ma, dopo una lite degenerata, la coppia in affitto aveva deciso di occupare abusivamente il locale. Paolo quindi aveva mostrato le foto del suo volto dopo le testate e i pugni ricevuti e la giornalista Ilaria dalle Palle aveva raccontato la vicenda al pubblico di Canale 5. Ma Barbara d’Urso aveva dato ovviamente spazio anche a Girma e Remo, che avevano un’altra versione dei fatti pur restando sempre degli inquilini abusivi. In primo luogo perchè non avevano un nuovo contratto di locazione e in secondo luogo perchè continuavano a stare in casa senza pagare l’affitto, dopo aver inoltre cambiato la serratura della porta ( Paolo quindi non aveva le nuove chiavi del suo appartamento).

In ogni caso la storia infinita oggi ha avuto un finale: la signora Girma ha fatto riconsegnare all’agenzia immobiliare le chiavi dell’appartamento. Il direttore dell’agenzia e Ilaria dalle Palle hanno quindi potuto verificare con i loro occhi che tutto fosse in ordine.

GIRMA E REMO LASCIANO APPARTAMENTO E CHIAVI: STORIA CHIUSA

La vicenda quindi si è conclusa nel migliore dei modi. Girma e Remo infatti hanno lasciato la casa in ordine e pulitissima come il direttore dell’agenzia ha potuto constatare. Piccolo spavento solo all’inizio quando dal soggiorno mancava il televisore che però era semplicemente stato spostato in camera da letto.

Barbara d’Urso ha poi voluto concludere con una risata visto che questa faccenda si era fatta molto pesante negli ultimi giorni, parlando della frutta che Girma aveva lasciato in frigo e ricordando che le banane vanno tenute fuori altrimenti si fanno nere. Il direttore dell’agenzia ha voluto inoltre precisare che la signora Girma ha detto di voler pagare quanto dovuto per il mese che lei e suo marito hanno occupato la casa. Ma di questa faccenda se ne occuperanno in separata sede.

