Stasera in tv 12 ottobre 2019 Italia – Grecia e Adaline L’eterna giovinezza

Stasera in tv sabato 12 ottobre 2019 su Rai 1 scendono in campo Italia – Grecia per le qualificazioni degli Europei 2010. Canale 5 invece manda in onda il film con Harrison Ford Adaline – L’eterna giovinezza. Tra i programmi in tv di stasera anche NCIS con un episodio in prima tv, Le ragazze, La peggior settimana della mia vita, Little Murders, Don Camillo Monsignore ma non troppo e L’ombra del sospetto. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 12 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Euro 2020: Italia – Grecia. Alle 20:35 allo Stadio Olimpico Italia – Grecia per gli Europei 2020 – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. In prima tv alle 21:05 l’episodio Monna Lisa e a seguire alle 21:50 sempre in prima tv FBI con Most Wanted – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è Le Ragazze. Alle 21:30 con Gloria Guida il racconto di donne famose o sconosciute – Susanna Camusso, prima donna Segretario Generale della CGIL, e Roberta Pedon tra le protagoniste di questa puntata – Consigliato sì

Su Canale 5 c’è Adaline – L’eterna giovinezza. Alle 21:15 il film diretto da Lee Toland Krieger del 2015, con Blake Lively, Harrison Ford, Ellen Burstyn, Michiel Huisman – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è La peggior settimana della mia vita. Alle 21:15 il film diretto da Alessandro Genovesi del 2011, con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Alessandro Siani – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Don Camillo Monsignore ma non troppo. Alle 21:30 il film datato 1961 di Carmine Gallone con Fernandel e Gino Cervi – Consigliato sì





Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 in replica Dramma in tre atti – Consigliato no – Su Tv8 c’è WorldSBK Race 1: Argentina. Alle 21:00 il dodicesimo round della stagione 2019 – Consigliato sì – Su Nove c’è L’ombra del sospetto. Alle 21:25 il film diretto da Richard Eyre del 2008, con Antonio Banderas, Abigail Canton, Amanda Drew, Romola Garai, Kas Graham, Laura Linney, Liam Neeson – Consigliato sì