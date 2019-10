Stasera in tv 14 ottobre 2019 Il commissario Montalbano e Temptation Island Vip

Stasera in tv 14 ottobre 2019 su rai 1 va in onda Il commissario Montalbano con La danza del gabbiano, ovviamente in replica. Grande attesa anche su Canale 5 per l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Tra i programmi tv di stasera anche Indovina chi viene a cena, l’ultima puntata, Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, Presadiretta, John Rambo e inoltre, Quarta Repubblica, Agente 007 – Vendetta Privata e Grey’s Anatomy in primatv. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 14 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano. Alle 21:25 in replica il film diretto da Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Stasera tutto è possibile. Alle 21:20 Stefano De Martino conduce una nuova puntata del comedy show con i suoi ospiti protagonisti: Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Indovina chi viene a cena. Alle 21:20 l’ultima puntata e si parla di glifosato e non solo – A seguire alle 21:45 Presadiretta, ultima puntata – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 14 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island vip. Alle 21:30 il sesto e ultimo appuntamento con la conduzione di Alessia Marcuzzi e le scelte delle ultime coppie – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è John Rambo. Alle 21:20 il film diretto da Sylvester Stallone del 2008, con Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Graham Mctavish – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:25 il talk show di Nicola Porro tra politica ed economia. Tra gli ospiti Matteo Salvini – Consigliato sì





Su La7 c’è Grey’s Anatomy. Alle 21:15 in prima tv gli episodi La mamma ne sa di più e L’angelo quotidiano – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Vendetta privata. Alle 21:25 il film diretto da John Glen del 1989, con Anthony Zerbe, Robert Davi, Timothy Dalton – Consigliato sì – Su Nove c’è Joe – La vendetta. Alle 21:25 il film diretto da Jon M. Chu del 2013, con Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne Johnson – Consigliato sì