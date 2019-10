Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony caduta nell’anoressia dopo una dieta racconta tutto a Storie Italiane (Foto)

Abbiamo visto tante volte Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, accanto al suo papà sul palco nei suoi concerti immaginando una vita meravigliosa, invece non era proprio così (foto). Ospite a Storie Italiane oggi Cristiana ha raccontato dell’anoressia in cui era caduta, 12 anni di sofferenza, una malattia che la ha tolto la serenità. Tutto è iniziato con una dieta banale, racconta che voleva perdere pochissimi chili per sentirsi in forma: “Ma forse una predisposizione c’è, dalle radici della solitudine e dalla sofferenza, la dieta è solo un motivo scatenante. Volevo perdere pochi chili e poi ho perso il controllo, il cibo era un pensiero costante tutto il giorno e più riuscivo a evitarlo e più ero soddisfatta”. La mamma di Cristiana è morta quando lei aveva 18 anni, un primo scoglio da cui forse non si è mai ripresa, e sottolinea che per la sua carriera il papà non era molto presente. Avrebbe poi voluto avere subito un bambino perché solo un figlio per lei poteva riempire quel vuoto. “Papà non ha mai voluto accettare la mia malattia. Avrebbe voluto che fossi cittadina del mondo, libera e felice”. Invece voleva fare la mamma di tanti figli: “volevo dare presenza e invece lui vedeva la mia vita come fosse sprecata per come la intendeva lui, voleva divertimento e poche responsabilità”.

CRISTIANA CIACCI L’ANORESSIA CONTINUA A FARLE PAURA

5 figli con 3 papà diversi, era incinta della quarta figlia, era appena morto suo padre e lei era nel pieno dell’anoressia, spiega la Ciacci a Storie Italiane. Il suo fisico era fortemente provato, era tutto complicato ma per la bambina ha cercato di mangiare. Così ha fatto anche per la quinta gravidanza e così continua a fare oggi per tutti i suoi figli. Resta però sempre la paura di potere ricadere nell’anoressia.





Resta di certo anche il dispiacere di non avere fatto in tempo a spiegare a suo padre, fargli capire la sua sofferenza, ciò che le era mancato. Non si è mai sentita del tutto apprezzata accanto a lui, sa che il cantante avrebbe voluto una figlia forse diversa, con una vita diversa, ma lei non era come il suo papà