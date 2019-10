Non sapeva di essere incinta a 16 anni: sorpresa in diretta a Pomeriggio 5 per mamma Angela

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 15 ottobre 2019 attimi di grandi emozioni per la giovanissima Angela, una ragazza pugliese diventata mamma a 16 anni. Barbara d’urso ha raccontato la storia della ragazzina: non si è accorta di essere incinta fino all’ultimo momento. Un parto molto particolare: la ragazza infatti ha dato alla luce il suo primo figlio nelle scale, senza neppure rendersene conto. Angela vive con la sua famiglia mentre il papà del piccolo lavora all’estero e quindi è sempre molto lontano da casa. Ma da Pomeriggio 5 oggi una bellissima sorpresa per la giovanissima mamma di Molfetta. Il fidanzato di Angela infatti è tornato in Italia e proprio nel corso della diretta ha fatto “irruzione” in casa. Angela e il suo bambino non si aspettavano di vederlo e la sorpresa è più che riuscita.

MAMMA A SEDICI ANNI: SORPRESA IN DIRETTA A POMERIGGIO 5 PER ANGELA

E così con la scusa di un collegamento per raccontare la sua storia, quella di una ragazza che si è accorta solo alla fine della sua gravidanza di essere in dolce attesa, Barbara d’Urso ha invece fatto una bella sorpresa ad Angela. La ragazza, che aveva scritto al programma non si aspettava di ricevere questo regalo. Qualche settimana fa infatti era stata sempre ospite di Pomeriggio 5 per raccontare la sua storia e si aspettava oggi di tornare a parlare di questo argomento.

Il ragazzo molto emozionato è quindi entrato all’improvviso nella stanza in cui Angela e la sua famiglia erano seduti a letto con il piccolo. La ragazza è subito scoppiata a piangere, molto sorpresa ma non si è sciolta tra le braccia del suo fidanzato. Non gli ha voluto neppure dare un bacio dicendo a Barbara che si vergognava. Alla fine però la conduttrice le ha ricordato che Stefano è arrivato direttamente dall’Austria, un bacio se lo merita!

In ogni caso la sorpresa è riuscita! Il piccolo ha potuto avere per qualche ora il suo papà vicino.

