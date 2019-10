Stasera in tv 15 ottobre 2019 Shall We Dance, Il libro di Henry e Le Iene Show

Stasera in tv 15 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda la partita Liechtenstein – Italia per le qualificazioni Europei 2020 mentre Canale 5 propone Il libro di Henry. Tra i programmi tv in onda stasera 15 ottobre 2019 anche il film Shall we dance con Richard Gere e Jennifer Lopez, #cartabianca, Le Iene Show, diMartedì, L’amore oltre la guerra e ancora una volta Ghost in prime time. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv martedì 15 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è la partita Liechtenstein vs Italia. Alle 20:35 le qualificazioni per gli Europei 2020 – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Shall we dance. Alle 21:20 il film diretto da Peter Chelsom del 2004, con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Len Cariou, Richard Jenkins, Diana Salvatore e Omar Benson Miller – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 una nuova puntata con Bianca Berlinguer, ovviamente si parla anche della manovra economica – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 15 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Il libro di Henry. Alle 21:40 in prima tv il film diretto da Colin Trevorrow del 2017, con Naomi Watts, Jacob Tremblay e Jaeden Lieberher – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una vita. Alle 21:30 in prima tv una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Le Iene Show. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con le iene e le conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa’s Band – Consigliato sì





Su La7 c’è diMartedì. Alle 21:15 il talk show condotto da Giovanni Floris tra politica italiana e internazionale – Consigliato sì – Su Tv8 c’è L’amore oltre alla guerra. Alle 21:30 il film diretto daDavid Leveaux del 2016, con Lily James, Jai Courtney e Christopher Plummer – Consigliato sì – Su Nove c’è Ghost. Alle 21:25 il film per la regia di Jerry Zucker del 1990, con Demi Moore, l’indimenticabile Patrick Swayze e Whoopi Goldberg – Consigliato sì