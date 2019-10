Federica Sciarelli insultata in diretta a Chi l’ha Visto?: “Ma Vaff…!” – VIDEO

Perdere il pelo ma non il vizio, dice un noto detto popolare. E tale Michele Caruso pare esser tornato alla carica con gli scherzi telefonici nelle trasmissioni televisive trasmesse in diretta. Pochi mesi fa aveva preso in giro il talk di Michele Mirabella Tutta Salute; questa sera – 16 ottobre 2019 – è ritornato alla carica per l’ennesima volta nel programma di Federica Sciarelli Chi l’ha Visto?.

Il solito Michele Caruso, però, questa volta non si cinicamente preso gioco del lavoro delle varie redazioni televisive ma si è lanciato in una offesa dichiaratamente indirizzata alla conduttrice. Cosa ha combinato? Guarda il video qui di seguito…

Federica Sciarelli insultata in diretta a Chi l’ha Visto?

Nel corso della puntata del 16 ottobre 2019 di Chi l’ha Visto?, Federica Sciarelli si è ritrovata come al solito a ricevere segnalazioni, informazioni e avvistamenti da parte dei numerosi telespettatori della trasmissione. Molte segnalazioni arrivano telefonicamente in diretta e la conduttrice si è giustamente precipitata a raccogliere la testimonianza di tale Giuseppe che alla sua redazione aveva anticipato di aver avvistato una ragazza scomparsa di nome Anna nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna.

L’interlocutore che inizialmente si presenta come Giuseppe è in realtà Caruso che non perde occasione di annunciarsi per farsi pubblicità: “Sono Michele Caruso! Come sta?” – urla alla conduttrice, prima di insultarla platealmente – “Ma vaffan***!”.

Federica Sciarelli ha preso con grande goliardia questa ennesima uscita fuori luogo del pranker, senza però nascondere quanta amarezza si cela dietro questi gesti infami: “Vabbè, me la sono beccata tutta! Ogni tanto capita che questo Michele Caruso, che io dico sempre che si deve andare a farsi curare, ci fa questi scherzi a noi che lavoriamo. Io non me la prendo, mi son fatta una risata, e la parolaccia non era per voi ma per noi; purtroppo però qui ci sono i familiari che stanno aspettando delle vere segnalazioni”.

La Sciarelli parla anche di possibili querele: “Noi abbiamo già posto questo problema alla nostra azienda perché essendo questo un programma di servizio pubblico comportarsi in questa maniera non è proprio un granché…”. Dopo questo avvertimento, Michele Caruso smetterà di far scherzi?