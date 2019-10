Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a Verissimo: “Nostra figlia Silvia è luce allo stato puro”

Nella puntata di Verissimo in onda il 19 ottobre 2019 ascolteremo le parole di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Tornati dal viaggio in Usa per il matrimonio di Stefano, il primo figlio del conduttore, adesso sono impegnati nel tour promozionale del libro di Paolo, Perchè parlavo da solo, che racconta la vita di Bonolis. E della sua vita fanno ovviamente parte i suoi figli. Nella prima parte dell’intervista Bonolis ha spiegato che il rapporto con i figli più grandi, dopo la separazione dalla loro mamma non è stato semplicissimo ma grazie a Sonia le cose sono migliorate. E poi sia lui che la Bruganelli hanno parlato che di Silvia che purtroppo è nata con un grave problema di salute. Paolo e Sonia non e parlano spesso ma nel salotto di Silvia Toffanin, il conduttore ha parlato di sua figlia come di “luce allo stato puro”.

A VERISSIMO SONIA BRUGANELLI PARLA DI SUA FIGLIA SILVIA

In merito a quella che è la vita con Silvia, Sonia commenta con queste parole:

“Silvia è una ragazza che è contenta della felicità degli altri, perché ha una grande sensibilità, provata da quello che ha vissuto. Però, non sono una di quelle mamme che dice che è una gioia ciò che è successo. Io avrei voluto darle una partenza come tutti gli altri. ” Sonia e Paolo hanno cercato sempre di essere felici per quelli che sono stati i traguardi raggiunti da Silvia. Ma non possono essere ipocriti. E Sonia commenta: “Avrei preferito un percorso dritto. Silvia è diventata una ricchezza, ma c’è stata grande fatica anche da parte dei suoi fratelli, soprattutto per Davide che fin da piccolo ha dovuto fare i conti con una realtà diversa”.

La figlia di Paolo Bonolis soffre di una disabilità motoria ed è cardiopatica. Oggi Silvia sta meglio ma Sonia cerca di sensibilizzare tutti sul tema, quando può anche se preferisce non mostrare nulla di questo aspetto della sua vita dei social. In una intervista a Maurizio Costanzo aveva detto: “Prenderei migliaia di like ma non mi interessa farlo“.