Paolo Bonolis dal matrimonio di Stefano e di sua figlia a novembre: grazie a Sonia tutto è diverso tra loro

Nella puntata di Verissimo in onda il 19 ottobre 2019, ci sarà una lunga intervista a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. In questa edizione del programma di Canale 5 come avrete visto, le interviste a coppie VIP sono un must. E tocca a Sonia e a Paolo, rientrati da poco in Italia dopo il viaggio in Usa per le nozze di Stefano, raccontarsi. Si partirà proprio dalle nozze di Stefano Bonolis in America con la grande felicità di papà Paolo che tra l’altro rivela che a novembre si sposerà ance sua figlia. Parla poi del rapporto con i suoi figli più grandi e di quanto Sonia sia stata fondamentale nel ristabilire certe dinamiche.

A VERISSIMO PAOLO BONOLIS PARLA DEL RAPPORTO CON I SUOI FIGLI PIU’ GRANDI

” Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’ ” ha dichiarato Paolo Bonolis nel salotto di Silvia Toffanin.

“Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato” ha spiegato Paolo Bonolis.

Sonia ha commentato le parole di Paolo dicendo che per lei non è stato facile gestire tutto. Era molto giovane e Paolo aveva invece due bambini e una situazione familiare particolare. “Nei primi tempi non credo di aver gestito al meglio la situazione. Poi crescendo sono maturata e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà” ha spiegato Sonia Bruganelli.