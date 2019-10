Stasera in tv 18 ottobre 2019 Tale e Quale Show e L’Isola di Pietro 3

Stasera in tv 18 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show con la conduzione di Carlo Conti. Canale 5 invece torna con L’Isola di Pietro 3 in prima tv. Tra i programmi tv di stasera anche Quarto Grado, X Factor 2019, NCIS Los Angeles. Il film di Antonio Albanese in prima tv Contromano, inoltre, Guardians – Il risveglio dei guardiani, Fratelli di Crozza e Propaganda Live. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv venerdì 18 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Tale e Quale Show. Alle 21:25 la sesta puntata dello spettacolo del venerdì sera con Carlo Conti. In gara Flora Canto con Anna Oxa, Sara Facciolini con Malika Ayane, Jessica Morlacchi con Christina Aguilera, Francesco Monte con Michael Bublè e tutti gli altri – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS Los Angeles. Alle 21:20 in prima tv l’episodio Finché morte non ci separi. A seguire alle 22:05 e sempre in prima tv Criminal Minds con due episodi: Innocenza e L’uomo alto – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è Contromano. Alle 21:20 in prima tv il film diretto da Antonio Albanese del 2018, con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 18 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è L’Isola di Pietro 3. Alle 21:40 in prima tv la fiction diretta da Alexis Sweet e Luca Brignone del 2019, con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce, Francesco Arca, Francesca Chillemi, Caterina Murino– Consigliato nì – Su Italia 1 c’è Guardians – Il risveglio dei guardiani. Alle 21:20 il film ambientato durante la guerra fredda, la Russiaè minacciata da forze soprannaturali e l’organizzazione “Patriot” sperimentre alterazioni del DNA di alcuni supereroi per difendere il Paese – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:30 appuntamento con la cronaca nera e la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero – Consigliato sì





Su La7 c’è Propaganda Live. Alle 21:15 una nuova ppuntata con Diego Bianchi e la sua banda – Consigliato sì – Su Tv8 c’è X Factor 2019. Alle 21:30 in prima tv il talent show condotto da Alessandro Cattelan – Consigliato sì – Su Nove c’è Fratelli di Crozza. Alle 21:30 Maurizio Crozza con la sua satira e i suoi personaggi – Consigliato sì