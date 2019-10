Stefania Orlando confida il suo disturbo alimentare: di notte mangia di tutto (Foto)

Non è semplice per Stefania Orlando parlare in tv del disturbo alimentare di cui soffre ma non può farle che bene e sarà la forza anche di altre persone che vivono la sua stessa situazione (foto). Non ne fa un dramma ma cerca una soluzione al suo problema perché la Orlando di notte si alza, va in cucina e mangia di tutto. Un disturbo alimentare legato anche a un disturbo del sonno perché Stefania Orlando di notte si alza e mangia di tutto ma lo fa mentre e continua a dormire. Tanti biscotti, patatine, cioccolato e solo la mattina si rende conto che ha mangiato perché trova briciole nel letto o la carta della cioccolata a terra. Stefania la mattina dopo non ricorda niente, non ricorda di avere mangiato, è un problema di cui non aveva mai parlato ma dura da molto tempo. Suo marito l’ha vista più volte di notte alzarsi e andare in cucina, una volta l’ha anche svegliata perché era tornata nel letto con le patatine, la busta faceva molto rumore.

STEFANIA ORLANDO A STORIE ITALIANE UN DISTURBO ALIMENTARE FORSE LEGATO AL SONNAMBULISMO

“Mio marito ha assistito parecchie volte a questa cosa strana che mi accade”, tutto vero, lo dice anche per evitare commenti inutili di chi magari potrebbe non crederle. In effetti il tutto è un po’ strano ma magari parlandone altre persone potrebbero riconoscersi in questo disturbo.





Non ne fa un dramma Stefania Orlando ma in realtà a Storie Italiane ha avuto poco tempo per parlarne, per raccontare quale disagio le crea questo disturbo. Di certo non le fa bene e non solo perché aggiunge tante calorie alla sua dieta ma perché immaginiamo le eviti anche di riposare bene. Sarebbe interessante saperne di più; intanto ha iniziato a parlarne.